Cómo lavar tus Converse blancas sin destrozarlas en el intento

Es una de las zapatillas mas extendidas tanto en hombres como en mujeres. ¿Quién no tiene unas Converse blancas en su zapatero? Pueden ser de esta marca o de alguna que se le asemeje. Pero se trata de un calzado muy cómodo y estiloso al mismo tiempo. Para ir casual a trabajar o tomar unas cañas con los amigos. La pregunta que se hacen todas las personas que tienen estas zapatillas en casa es cómo lavar las Converse blancas.

Si nos atenemos a las recomendaciones que ofrece la compañía estadounidense en su página web, hay que usar un paño impregnado en agua tibia y jabón suave y frotar ligeramente sobre la superficie. Se trata de un método sencillo muy eficaz cuando las manchas de nuestras Converse blancas no son muy profundas. Hay que recordar que estas zapatillas no se pueden lavar ni secar a máquina. Esta técnica es ideal para hacerla de vez en cuando sin dejar que el color blanco se vaya tiñendo de negro o de marrón. El problema está cuando no hemos cumplido con esta tarea y las Converse blancas han pasado a ser unas Converse negras o marrones. ¿Cómo limpiarlas en ese caso?

Una usuaria de Twitter popularizó hace algunos meses un truco que han seguido otras muchas personas y que ha resultado muy efectivo cuando nos preguntamos cómo limpiar unas Converse blancas. Simplemente hay que mezclar en un pequeño barreño agua con una parte de bicarbonato sódico por media de detergente. Cogemos un cepillo de dientes viejo, lo impregnamos con la mezcla y comenzamos a frotar sobre la lona de las zapatillas. Con un poquito de paciencia veremos con las zapatillas recuperan su blanco inmaculado. Si queremos, los cordones los podemos retirar e introducir directamente en la mezcla o lavar en la lavadora. Dejaremos actuar sobre las zapatillas y después lo retiraremos frotando con un paño impregnado en agua. Dejaremos secar al sol y listo.