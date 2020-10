Hay que saber elegir las castañas que vamos a asar, y es que es mucho mejor coger las redondeadas que las planas. A la hora de asarlas hay que lavarlas y secarlas bien. Esto es imprescindible.

Antes de meterlas al horno, tenemos que extenderlas bien por toda la bandeja para que no queden muy juntas y se puedan hacer bien. No debemos olvidarnos de hacerles una raja correctamente a todas, de esta forma se harán bien y no correremos el riesgo de que exploten dentro del horno debido al calor.

Pon el horno a una temperatura de unos 200ºC para que se asen adecuadamente. Cuando lleven unos minutos, dale la vuelta y listo.