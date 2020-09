Cómo ahorrar en la factura de la luz

Los electrodomésticos que más energía consumen al año son la nevera (662 kWh al año de media), el congelador (563 kWh), la televisión (263 kWh), la lavadora (255 kWh), la secadora (255 kWh) y el lavavajillas (246 kWh). Estos valores son orientativos, pero pueden variar dependiendo de la eficiencia del dispositivo y el uso que se haga de él. Una forma de reducir entre el 10-50% del consumo de cada electrodoméstico y ahorrar en la factura es:

- Termo: es recomendable no instalarlo en la terraza, el sótano o el garaje. Una opción para reducir en consumo es aislar el termo y las tuberías con lana de roca. No deberás ajustar la temperatura a más de 60º. También puedes colocarle un enchufe programador para calentar el agua en las horas que la tarifa es más barata. Finalmente, si no lo vas a usar durante todo el día, desenchúfalo.

- Lavadora: separa la ropa por colores y trata de utilizar el programa más frío posible, aunque dependerá de la suciedad de la ropa.

- Secadora: selecciona el centrifugado más rápido de la lavadora. Si vas a planchar la ropa, finaliza el programa de secado antes. Deberás limpiar las pelusas del filtro y del condensador. Además, llena el tambor totalmente, pero respetando siempre la carga máxima.

- Lavavajillas: la mejor opción es usar el programa económico (50-55ºC) y evita el programa de media carga porque no ayuda mucho ahorrar. Además, el programa de lavado intenso prográmalo únicamente cuando la vajilla esté demasiado sucia. El filtro del lavavajillas se recomienda limpiarlo a menudo. Para finalizar, si instalas paneles solares en casa, procura elegir uno que admita entrada de agua caliente.

- Horno: hornea varios alimentos a la vez, no abuses del programa grill, no abras la puerta mientras cocinas y no lo precalientes durante mucho tiempo. Además, es recomendable apagarlo 5-10 minutos antes de acabar la cocción. Evita colocar el horno cerca de la nevera y si los pones cerca, pon un aislante para separarlos.

- Frigorífico: ajusta el termostato entre 4-6ºC, no dejes la puerta abierta mucho rato, aprovecha al máximo el espacio de la nevera, pero sin comprimir los alimentos. Si la nevera crea escarcha, tendrás que descongelarla. Finalmente, no instales el frigorífico cerca de zonas que emitan calor.

- Vitrocerámica: usa cacerolas del mismo tamaño que la placa y procura taparlas para que mantengan más el calor. Apaga la cocina un poco antes de terminar la cocción. Saca los alimentos de la nevera antes de cocinarlos y baja la calefacción mientras cocinas.