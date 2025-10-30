La cena de Dani García ideal en otoño: un bote de garbanzos y apenas 20 minutos de preparación Esta receta aúna tradición, ingenio y producto de temporada

El otoño ha llegado, y con él, el regreso de los fogones encendidos, los guisos de cuchara y los sabores reconfortantes que llenan la casa de aroma y calidez. Entre los chefs que mejor saben interpretar esta estación, está Dani García, uno de los cocineros más influyentes de la gastronomía española, que ha vuelto a demostrar que la alta cocina también puede ser sencilla, rápida y al alcance de cualquiera.

Esta vez, el chef malagueño ha propuesto una receta que aúna tradición, ingenio y producto de temporada: alcachofas con garbanzos y morcilla de Ronda. Se trata de una combinación aparentemente humilde, pero cargada de sabor, que el propio García define como «la cena perfecta para cuando quieres comer bien sin complicarte la vida». Lo mejor de todo: se prepara en apenas 20 minutos y solo necesita un bote de garbanzos cocidos como base.

De esta forma, en su propuesta, el chef parte de un ingrediente tan arraigado a la gastronomía española como lo es el garbanzo, protagonista de clásicos como el cocido madrileño o los potajes andaluces, pero lo traslada a una elaboración mucho más ágil y moderna. En lugar de cocerlos durante horas, García utiliza garbanzos ya cocidos, «un recurso perfecto para quienes no tienen tiempo, pero no quieren renunciar a comer bien».

Uno de los detalles más llamativos de esta receta es que no necesita aceite de oliva para el salteado. En su lugar, la morcilla de Ronda cumple una doble función: además de aportar su característico sabor, libera la grasa necesaria para cocinar el resto de los ingredientes. «La morcilla nos da la grasa que necesitamos sin usar aceite de oliva o cualquier otro tipo. Así conseguimos un plato más auténtico y con una intensidad de sabor increíble», explica el chef.

El resultado es un salteado con alma de guiso: las alcachofas aportan frescor y textura, los garbanzos dan cuerpo y suavidad, y la morcilla redondea el conjunto con su toque ahumado y especiado.