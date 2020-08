Es indiscutible que la higiene afecta a la salud. Las sábanas puede llegar a acumular gran cantidad de alérgenos, ácaros o polvo, entre otros y provocar problemas o incluso enfermedades, por ello resulta fundamental cambiarlas con frecuencia; de esta manera estaremos protegidos ante estos agentes externos.

Todos estos alérgenos se depositan en las sábanas y se inhalan durante el tiempo que pasamos dormidos. Si se quiere mantener una higiene adecuada se deben cambiar una vez a la semana, al igual que el pijama, especialmente en verano en el que la piel tiene contacto directo con la tela.

Ducharse no suficiente, si las sábanas no están limpias o no se cambian con esa periodicidad no servirá de nada. Este periodo de cambio de una vez puede variar. En invierno pueden alcanzar los 10 días sin realizar el cambio, mientras que en la época estival el tiempo será menor.

Además, dejar la cama sin hacer también resulta beneficioso puesto que mediante ello se evita la proliferación de plagas de polvo, ya que estas son propensas a aparecer en el interior de la cama debido a la temperatura y humedad.

De esta manera evitaremos contraer problemas de salud al tiempo que mantendremos una cuidada higiene.