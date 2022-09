Así es la técnica perfecta para hacer sentadillas y fortalecer los glúteos

Pero, debido a que su ejecución no siempre es la idónea, y dado el riesgo que puede conllevar hacer sentadillas mal, veremos algunas formas de hacer este ejercicio bien. Además, explicaremos diferentes modos de llevar a cabo la técnica de la sentadilla, pues hay distintas opciones.

Uno de los mejores ejercicios para fortalecer los glúteos son las sentadillas. Sin embargo, a veces no se obtienen los resultados esperados porque se ejecuta mal , es más, aunque parece un entrenamiento de bajo riesgo, puede provocar lesiones si no se realiza adecuadamente.

Conviene que no giremos las rodillas hacia dentro, sino que las mantengamos mirando hacia el frente, y prestaremos atención para que estas no sobrepasen la punta de los pies. Esto es lo que provoca lesiones al practicar sentadillas y debemos tenerlo en cuenta, pues las rodillas se sobrecargan con este ejercicio.

Tipos de sentadillas

4. Sentadilla búlgara : no es apta si somos principiantes y es que se lleva a cabo apoyando un pie, que debemos dirigir hacia atrás, en una silla. La pierna que estará delante debe mantener un ángulo de 90º al bajar los glúteos. Es una variante que permite un trabajo más intenso.

3. Sentadilla isométrica : para ejecutarla, debemos colocar la espalda sobre una pared y mantener las piernas en una posición de 90º. Es un tipo de sentadilla ideal para incluir peso y para trabajar esta técnica sin riesgo de lesión para las rodillas, ya que no tendremos que hacer ningún tipo de movimiento de subida y bajada de glúteos, sino mantenernos en el sitio.

1. Sentadilla clásica : utilizamos el propio cuerpo para sentarnos sobre una silla invisible y volver a incorporarnos haciendo toda la fuerza en los glúteos. Los pies mantendrán una distancia entre ellos similar a la de los hombros y no hay que forzar bajar demasiado los glúteos si esto implica dificultad para volver a la posición inicial. Los brazos podemos llevarlos hacia delante para mantener mejor el equilibrio.

A medida que avancemos en la técnica de la sentadilla podemos ir incorporando peso. Los kettlebell vienen muy bien, ya que facilitan llevarla a cabo sin inconvenientes. También, se pueden incluir bandas elásticas que, situadas en las piernas, permitirán que el trabajo de glúteos sea mucho más intenso. En las sentadillas tipo sumo están recomendadas.

Asimismo, algunas mujeres se preguntan si la mejor sentadilla es aquella en la que los glúteos llegan casi al suelo. La verdad es que no, pues esto puede dañar las rodillas. Lo idóneo es conseguir que los glúteos bajen hasta que las piernas formen un ángulo de 90º. Sin embargo, si esto no es posible al principio, no pasa nada. Es mejor hacerlo bien y que estos músculos se trabajen sin riesgos de lesiones.

Las sentadillas son un ejercicio que debería estar presente en nuestros entrenamientos. La pérdida de masa muscular se acentúa con la edad y practicar la técnica de la sentadilla bien puede evitarlo, al menos, en la zona de los glúteos. Pero, el avance siempre debe ser progresivo.