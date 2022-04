Alicia Collado avisa: “La estafa solo se combate denunciándola”

En el sector de la videncia, tradicionalmente, siempre han abundado los farsantes. Sin embargo, los auténticos profesionales, como pueden ser el equipo de Alicia Collado, luchan contra la estafa de forma incansable, denunciándola y combatiéndola para evitar que sigan causando daños con sus prácticas.

La videncia existe desde el inicio de la humanidad. Al ser humano siempre le ha preocupado el futuro y protegerse de todo aquello que no puede llegar a entender del todo. Y siempre han existido personas con un don natural para poder aliviar estas preocupaciones gracias a las prácticas esotéricas. Sin embargo, la maldad también campa a sus anchas entre nosotros y se dan casos de personas que buscan aprovecharse de otras.

Pero frente a estas malas personas, se encuentra el equipo de Alicia Collado. Combaten la estafa desde que comenzaron su andadura profesional, hace ya muchísimos años. Para este equipo, lo más importante es detectar y señalar a todos esos falsos videntes que se dedican a engañar y abusar de la confianza de quienes creen en ellos, causándoles un daño en ocasiones irreparable.

Hay muchos estafados por ‘amarres de amor’ de falsos videntes

Uno de los sectores donde más afectados por estos falsos videntes existen es, precisamente, en los hechizos de amor. Hasta el equipo de videntes de Alicia Collado llegan a diario muchos estafados por amarres de amor de falsos videntes en busca de ayuda para intentar ponerle solución a este problema.

Normalmente, cuando se recurre a este tipo de conjuros de amor es porque se está atravesando un momento complejo en una relación de pareja. En estos momentos, es normal sentirse más vulnerable y buscar hasta debajo de las piedras algo que te ayude a luchar por recuperar a tu ex.

Sin embargo, tal y como advierten desde Alicia Collado, hay que tener mucho cuidado. “Es en los amarres de amor donde los estafadores abundan más. Es un tipo de ritual muy solicitado y conocido, por lo que es más fácil atraer a personas confiadas con estos hechizos de amor. Sin embargo, muchos ni son videntes ni saben cómo realizarlos y lo único que quieren es quedarse con el dinero de quienes confían en ellos”.

Para Alicia Collado es una estafa garantizar resultados rápidos a los clientes

El ‘gancho’ que utilizan estos estafadores para atraer a sus víctimas es la promesa de obtener resultados increíbles en muy poco tiempo. Pero hay que tener mucho cuidado con eso: los amarres de amor necesitan tanto un tiempo para prepararlos como para que pudieran llegar a funcionar.

En este sentido, si un vidente te promete que hará un conjuro de amor para que tu ex vuelva en 5 minutos, ten por seguro que está intentando engañarte. Para el equipo de Alicia Collado es una estafa garantizar este tipo de resultados ‘express’ a los clientes, ya que se juega con sus sentimientos y emociones.

“Es muy habitual encontrar, tras una búsqueda en Internet, amarres de amor que te prometen que podrás recuperar a tu ex en un plazo de 24 o 48 horas. Sentimos decir que esto no es posible. Ojalá fuese así de fácil, nos ahorraríamos mucho sufrimiento, pero los hechizos de amor y endulzamientos conllevan un tiempo, tanto de preparación como de ejecución. Estamos trabajando los sentimientos de una persona, y ahí pueden interferir muchas variables diferentes”, explican desde Alicia Collado.

Alicia Collado sobre la estafa tiene opiniones claras: ¡Denuncia!

Es evidente que desde el equipo de Alicia Collado aborrecen esta estafa de prometer resultados increíbles en muy poco tiempo. Ya no solo por el desprestigio que supone esta práctica para los auténticos profesionales de la videncia y el daño económico que causa en quienes confían en estos farsantes, sino también por el daño moral que les provoca.

Por este motivo, este grupo de expertos tiene bastante claro lo que hay que hacer en estos casos: denunciar. “Sabemos que muchas personas que han caído en este tipo de engaños se sienten avergonzadas por ello. Pero no tienen por qué: estaban en un momento complejo y estos farsantes pueden ser muy convincentes. A los estafados por amarres de amor de falsos videntes siempre les decimos lo mismo: denunciad”, explican desde este equipo de expertos.

“Solo señalando a los farsantes, terminaremos con esta lacra”

El equipo de Alicia Collado hace mucho hincapié en esto: consideran que solo señalando a quienes lo han hecho mal, se terminará con esta lacra que tanto daño causa al sector de la videncia y a los auténticos profesionales. “Cuando se señala, cuando se dice bien alto quién es un farsante, se evita que más personas caigan en sus redes”, aseguran.

“Con esto se manda un doble mensaje: por un lado, que los auténticos profesionales no vamos a tolerar estas prácticas y, por otro, que los descubriremos antes o después y evitaremos que sigan engañando a quienes deciden depositar su confianza en ellos. En Alicia Collado luchamos contra la estafa desde nuestros inicios y seguiremos haciéndolo hasta terminar con esta lacra”, afirman con rotundidad los miembros de este equipo de expertos.

Alicia Collado recuerda que la estafa no afecta solo al bolsillo, también a la autoestima

Además, este grupo de expertos esotéricos señalan otros efectos de la estafa en las personas que caen en ella, que van más allá del económico. Según comentan desde Alicia Collado, este tipo de engaños tienen un efecto muy importante en la autoestima de las personas afectadas. Según su propia experiencia, es muy difícil que los estafados por amarres de amor por falsos videntes vuelvan a confiar en la videncia.

“Con este equipo contactan muchas personas que han sido estafadas por falsos videntes para intentar ponerle solución al problema. Muchos llegan destruidos a nivel emocional, ya que a la mala época por la que están pasando, también se suma la vergüenza y el dolor de haber caído en una estafa. A muchos les cuesta volver a confiar en la videncia y en todo lo bueno que podría llegar a ofrecerles”, explican desde el equipo de videntes de Alicia Collado.

“La mayoría se sienten estúpidos por no haber sabido ver que les estaban engañando y no quieren confesarlo y pedir ayuda por vergüenza. Muchos ni siquiera quieren que sus familias sepan que estaban trabajando con un vidente, en estos casos, farsantes. Es por ello que su situación llega a ser desesperada y el daño moral que eso les provoca es muy hondo”, aseguran.

“Después de caer en una estafa, es muy difícil recuperar la confianza”

Es por este motivo que, según explican desde Alicia Collado, es muy difícil que vuelvan a confiar en la videncia. “Se sienten tan mal con ellos mismos que consideran que no son capaces de tomar una buena decisión. Tiene tal efecto negativo en su autoestima que creen que cualquiera puede volver a engañarles porque no son capaces de diferenciar de algo real y algo falso”, aclara este equipo de expertos.

En este sentido, no solo Alicia Collado no estafa, sino que además ayuda a los estafados por amarres de amor por falsos videntes a recobrar la confianza en la videncia. “Hablamos con ellos, los escuchamos, les brindamos nuestro apoyo cuando acuden a nosotros para intentar poner solución a su problema. Con nuestro trato, les demostramos que en la videncia también hay seriedad, no solo farsantes. Y poco a poco, van recobrando la confianza. Aunque en algunos casos, no hay nada que hacer y deciden alejarse de este mundo para siempre”.

Alicia Collado contra la estafa comparte estos consejos

En Alicia Collado luchan contra la estafa también desde la educación. Constantemente comparten consejos y recomendaciones para evitar caer en la estafa. Recuerdan que es fundamental ser conscientes de que los amarres de amor o cualquier otro ritual necesita un tiempo tanto de preparación como para llevarlo a cabo correctamente. Si alguien promete resultados casi instantáneos, lo más probable es que esté intentando estafarnos.

Además, recuerdan que los testimonios de otras personas pueden ser clave en esta tarea. En este sentido, la recomendación de Alicia Collado es revisar las opiniones que antiguos clientes tienen del vidente en cuestión. Si apenas tiene y éstas son negativas en su mayoría, mejor alejarse. Lo mismo ocurre con la antigüedad de su página web: si es muy reciente, podría ser un farsante que ha cambiado su identidad para seguir engañando y enriqueciéndose a costa del dolor ajeno.

Alicia Collado no estafa: confía en auténticos profesionales

Pero el mejor consejo que puede dar el equipo de Alicia Collado es simple: confía siempre en auténticos profesionales. En este sentido, este grupo de expertos esotéricos cuenta con años de experiencia durante los que han ayudado a muchas personas con ‘mal de amores’. Alicia Collado estafa no es y las opiniones al respecto lo corroboran. Así que contacta con este equipo a través de su página web oficial y empieza a luchar por lo que quieres, con auténticos profesionales a tu lado.