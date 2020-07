7 trucos para limpiar tu casa en cinco minutos

Según un estudio, una persona promedio invierte alrededor de 1.200 horas de su vida en la limpieza de su hogar. Por ello, es esencial los siguientes consejos para reducir las horas de higienización y optimizar el tiempo para poder invertirlo en otras cosas verdaderamente importantes. Con los trucos que vamos a revelar mantendrás la casa en óptimas condiciones toda la semana y sin perder ni un minuto.

1.- Ordenar: comienza ordenado y déshazte de aquellas cosas que hace tiempo que no usas. Organízate: entra cada vez en una habitación, no pases a la siguiente hasta que no hayas terminado y recuerda guardar cada cosa en su espacio correspondiente.

2.- Una bolsa de basura será tu mejor aliada: con esta idea ahorrarás mucho tiempo, te ayudará a librarte del desorden porque en ella introducirás aquellas cosas que ya no usas desde hace 10 o 12 meses.

3.- Primero el polvo y después la aspiradora: tendemos a considerar que lo peor de la limpieza es pasar el aspirador por toda la casa, por ello, la ubicamos como la primera de las tareas. Además, esto es antiproductivo porque cuando limpias las superficies, la suciedad cae al suelo y tendrías que volver a empezar.

4.- No frotes, rocía: utiliza un pulverizador para rociar todas las superficies de la casa y déjalo reposar hasta que se empiece a absorber. Después limpia la superficie con normalidad.

5.- Aspira las telas de las tapicerías: todas las semanas debemos aspirar los sofás y colchones para eliminar los ácaros acumulados.

6.- Usa un patrón de limpieza: en vez de limpiar primero las superficies que ves sucias, considera que todas están en el mismo estado, y empieza limpiando de izquierda a derecha. Con este truco ahorrarás tiempo y no te olvidarás de ningún rincón.

7.- Usa jabón de la vajilla para limpiar los cristales: este producto elimina mejor la suciedad de las ventanas y espejos que los productos diseñados específicamente para ello. El resultado final será una superficie brillante.