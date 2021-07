500 euros por llevar mal colocado el equipaje en el coche. Cómo evitar multas y peligros con las maletas

Comienzan las vacaciones y el momento de hacer las maletas y preparar el vehículo para poder hacer un viaje seguro. Tan importante como la presión de las ruedas o el buen estado de los frenos es la colocación del equipaje en el interior de nuestro coche. Y es que si no situamos de una forma adecuada nuestras pertenencias, estas pueden suponer un grave peligro para los pasajeros o multas de hasta 500 euros y 4 puntos.

Hay que procurar que -al igual que todos los pasajeros no deben sentarse en el mismo lado- con los bultos procedamos de igual manera. Es decir, debemos repartirlos a ambos lados del maletero.

Comprueba con la ficha técnica del vehículo el peso que puedes cargar. Sobrepasarlo no solo es ilegal, también es peligroso.

Un último consejo, cuando tengas el vehículo lleno, comprueba la presión de los neumáticos antes de salir. El exceso de equipaje puede convertirse en un inconveniente para la seguridad vial y si los neumáticos no cuentan con la presión correcta, no responderán adecuadamente: el neumático se calienta antes, se desgasta más rápido y de forma irregular, existe peligro de desllantar, perder adherencia, pinchar, desprendimiento de la banda de rodadura, etc. También, se estima que se consume un 20% más de combustible.