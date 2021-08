5 remedios caseros para frenar la caída del cabello

La pérdida de pelo es un problema muy común, ya sea por herencia, estrés, mala alimentación... muchas personas sufren de este inconveniente. Si eres de esas personas que pierdes pelo muy a menudo, seguro que has probado muchos remedios tanto químicos como naturales, y si todavía no lo has hecho, te dejamos en este artículo 5 remedios caseros para que los pongas en práctica.