Vuelve la Feria a la Glorieta y llega la televisión

Regresan los toros a La Glorieta para acoger su punto álgido, para retomar la actividad que se interrumpió tras el desenjaule, los recortes, la novillada y la primera de las cuatro corridas de toros que rompieron el silencio del coso charro y que dieron paso a un parón inédito, que no ha caído bien ni se ha llegado a entender. En los 129 años de historia de esta plaza jamás había sucedido. Hoy vuelve con la primera de las dos tardes de Morante, que fue el torero en torno al que giró el ciclo del año pasado, el que dio que hablar en Salamanca todo el invierno; y el único que hace doblete en el abono. Hoy se reencuentra con los Galache, su apuesta y su condición innegociable en 2021, su primera baza este.

Vuelve a retomar la actividad la Feria tras ese paréntesis de cuatro días. Y con ella, vuelve la televisión a La Glorieta para retransmitir en directo la tercera de abono. Regresan las cámaras de Canal Toros, tal y como lo hicieron en 2021 redescubriendo un coso en el que no estaban desde el centenario del coso (1993). No ha sido La Glorieta una plaza demasiado ‘vista’. TVE y Antena 3 a finales de los noventa hicieron sus últimas incursiones. Salamanca mantiene su misterio. Hoy (18:00 horas en directo, con la previa desde treinta minutos antes) se volverá a ofrecer al mundo, con el gran reclamo de Morante, que se rodea de salmantinos. No solo los toros de Galache, y no solo Alejandro Marcos, como ya sucediera el año pasado en aquel histórico 12 de septiembre. Entre uno y otro, el más veterano de los diestros charros, López Chaves; que en el último serial también fue televisado en la cita ante sus paisanos. El ledesmino —tras cortar una oreja a cada uno de los Cuvillo— logró salir a hombros como también lo hizo Alejandro Marcos —las dos de Gandillito, el Toro de Oro— que además de la puerta grande, hoy defiende el título como autor de la mejor faena de la Feria 2021. Morante aún no sabe lo que es salir a hombros en La Glorieta y eso que el año pasado hizo méritos más que sobrados. Hoy tiene la primera de las cuatro oportunidades firmadas. Y todas las miradas están pendientes de él.