Aquella frase la escribió el torero hace solo unos días, tres años y medio después de la temporada de su vida. Después del drama, del dolor. Su caso es otro de ese inigualable espíritu de superación que ejemplifican los toreros.

2019 no fue un año cualquiera, además del triunfo fue el de su reaparición tras haber perdido la visión de un ojo en Albacete, de una cornada de un toro de Alcurrucén que a punto estuvo de mandarlo al infinito. Del drama a la gloria, de un septiembre a otro. Y de ahí —con una pandemia por medio y el coronavirus secuestrándonos la vida—, al olvido. De repente, una pérdida de memoria colectiva difuminó una temporada soñada, la de 2019 que parece tan lejana y hoy sigue siendo tan contundente.

Sin embargo, un torero puro, honrado y cabal como Ureña, ha desaparecido de los carteles de las grandes ferias. El toreo no tiene memoria, no se alimenta del pasado y los triunfos no siempre valen, independientemente de que se administren mejor o peor, de que Ureña haya acertado o no en sus decisiones.

Una campaña tan contúndeme no podía caer en el olvido ni perder su peso tan pronto y tan rápido. Pero lo hizo. El toreo, los que mueven los hilos del toreo más bien, es también así de injusto. Y de cruel.

El olvido, junto a la injusticia, es el peor compañero de los sueños, y más cuando tienen el aval de un triunfo que no fue casualidad. Ureña jamás vendió la pena de un drama que le dejó lastrado para toda la vida, lo triste y duro fue que tampoco le valió un éxito tan sincero como contundente.