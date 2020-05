Por primera vez en Salamanca se ha creado un comité taurino con la unión y participación de los diferentes estamentos de la ciudad (toreros, ganaderos, banderilleros, picadores, mozos de espadas, empresarios, aficionados...) para trabajar en conjunto por el fomento y la difusión de la tauromaquia con el fin de mostrar, sin complejos, el orgullo y pasión por la Fiesta de los toros. Una unión por el bien común del toreo, alejado de cualquiera de los intereses particulares de cada uno de los estamentos del sector. Este nuevo colectivo ya está trabajando en diferentes ideas y propuestas para lanzarlas en breve y salir en defensa del toreo como una de las identidades, emblemas y orgullos de Salamanca. Reivindicando el pasado histórico de Salamanca en el toreo, promoviendo el potencial del presente y apostando sin reservas por el futuro bajo las señas de identidad y los valores que siempre ha desprendido este arte que, además, es una fuente de riqueza generadora en la economía y en el turismo, tanto en la ciudad como en la provincia.

Así, esta nueva plataforma para la difusión y el fomento del toreo en la ciudad nace desde el orgullo y la pasión que a todos los salmantinos les produce el toro bravo y la tauromaquia en Salamanca. No en vano, este colectivo, abierto a todos los profesionales, aficionados y defensores del toreo en cualesquiera de sus ámbitos que quiere seguir creciendo, trabajará al unísono con toda la familia taurina salmantina con el principal objetivo de mostrar la importancia del toreo en Salamanca, que ha sido, es y será taurina, un pilar muy importante por su aportación en la historia en cuanto a toreros, ganaderías y su arraigo al toro bravo además de lograr una gran proyección externa: “Nos hace sentirnos muy orgullosos de la tauromaquia. No tenemos que escondernos si no presumir de ello. Así lo expresamos y así lo expresaremos sin complejos”, recogen en el acta tras la primera reunión celebrada ayer. En ella participaron Antonio Martín, Fernando García, José Ignacio Sánchez, Julián Guerra, Domingo López Chaves, Javier Castaño, José Ignacio Cascón, José Gómez, Luis Miguel Santos y José Luis Corredera.

A expensas de lo que suceda en las próximas semanas con el desarrollo y evolución de la pandemia, y de las medidas sanitarias y de protección que se requieran, el grupo ya está trabajando en la puesta de largo del Día de la Tauromaquia en la capital, sin fecha definida por esta razón y aderezada con diferentes actividades y participación de personajes relevantes tanto del toreo como de la cultura o el deporte, en el que se quiere reivindicar el valor, los valores y la proyección del toreo tanto en el ruedo como fuera de él. Este colectivo pretende darle visibilidad a la tauromaquia, defender su esencia y poner de manifiesto la importancia que supone y tiene tanto en la ciudad como en la provincia, en las que infinidad de familias viven directa o indirectamente. Salamanca es Tauromaquia no pretende desmarcarse del ingente papel de la Fundación del Toro de Lidia, así como las diferentes asociaciones (Federación de peñas taurinas Helmántica, Juventud Taurina o Albero Charro) sino sumar esfuerzos y, entre todos, llevar a cabo un trabajo conjunto para poner en valor en la sociedad la relevancia de la tauromaquia.