Eso es lo que pide y necesita el toreo en un momento crítico, de indisimulado ninguneo del Gobierno que pretenden fulminarlo aprovechando un momento de debilidad generalizada, sin parecer importarle que la Tauromaquia está declarada BIC desde 2013. Quien gobierna está obligado a proteger su patrimonio, a no maltratarlo y mucho menos censurarlo. Y parte de su patrimonio es el toreo, guste o no. Es parte de la identidad de España. Y no por gustos personales, de quien se sienta en la poltrona del Gobierno por un cambalache político, tiene derecho a fustigarlo. Ese ademán despótico ha generado la reacción del toreo. Un hito, sin duda. Acostumbrados a recibir desmanes con pasividad.

Por eso, ahora no es momento de las eternas guerras internas en este entramado si se quiere defender la tauromaquia. La unión hace la fuerza. Y eso es lo que necesita: Unirse de una vez por todas, en busca del bien del toreo. No caer en guerras internas que llevan tiempo sin solucionarse y no es ahora el momento indicado para arreglar porque ha surgido un problema más urgente y grave: Está en juego el toreo y por él hay luchar todos juntos. Salvar y protegerlo para luego curarlo y potenciarlo. E incluso reinventarse. No es hora de solventar los problemas individuales, no hay sitio para los egos... Por encima de todos está la tauromaquia.

De nada sirve clamar por los intereses de cada uno cuando está en juego el interés general. Es hora del frente común: Aficionados, toreros, ganaderos, banderilleros, picadores, mozos de espadas, recortadores, los del toro en la calle... Todos los que viven de este sector tienen que hacer piña para dar la cara. Todos a una. Y para eso solo existe una palabra: unión. Ahora más que nunca.