Una jaula de grillos

Ha sido difícil encontrar en todo el año una corrida de toros en puntas. Cada vez cuesta más. Cada vez es más frecuente ver, en el mejor de los casos, las famosas bolitas hechas, esas puntas redondeadas, con más o menos descaro, en los pitones de los toros.

A menor categoría de la plaza, mayor abuso. No solo en los carteles de las figuras, que también. Se ha perdido la picardía e incluso también la vergüenza. Ya no hay escrúpulos. Y no miren solo a los pueblos, sino a las primeras ferias, paren y deténgase también en los ciclos de mayor predicamento y, a poco que escarben, se sonrojarán.

La reestructuración del toreo debería de empezar por el prestigio y la seriedad del toro. Por respetarlo a él y respetar al mismo espectáculo. Y ahí juega un papel primordial el aficionado, indispensable en cualquier función taurina. Sin él no tiene sentido el toreo. Sin público nadie se jugaría la vida, sin publico ningún ganadero criaría sus toros. Y sin público no se podría pagar ni a unos ni a otros.

Una plaza de toros vacía es el peor argumento para defender la fiesta. Y es al público al que menos en cuenta se le tiene a la hora de poner en juego todas las piezas del engranaje taurino. Porque, entre otras cosas, tampoco se les respeta, cuando se pone en entredicho la integridad del toro que salta al ruedo.

La resignación a dar por hecho que apenas salen al ruedo toros con su integridad intacta no es más que un lastre para el toreo. Es no pensar en el mañana y solo creer en tratar de ordeñar al máximo el espectáculo de hoy sin sembrar ni creer en el mañana. Una visión cortoplacista y egoísta. Un egoísmo que ha llevado a la tauromaquia a una situación peligrosa y más aún en un momento crítico como el que han pasado todos los espectáculos de ocio del momento. En eso nadie piensa.

Las empresas ahí ya casi ni mandan. Ni se imponen ni piensan en sus clientes. Por muy contradictorio que parezca. No se entiende que nadie repare en el público ni en el aficionado que pasa por la taquilla.

Faltan empresarios con personalidad y carácter para convencer y contratar a las figuras, para defender la seriedad y la integridad del toro, para pensar en el aficionado por encima de todo y para ofrecer un espectáculo en pleno esplendor. Y falta en un pasaje más que delicado en la historia del toreo. L

a pandemia ha hecho estragos, no solo por el daño puntual que hizo en dos ejercicios, el del 2020 y el de 2021, que puso a todos contra las cuerdas, cuando dejó a muchos por el camino. Y del que solo salieron reforzados los más comprometidos. No solo por todo aquello, sino porque de entonces en adelante ha cambiado la actitud de los públicos, las plazas.

Muchas de las ferias han perdido parte de su personalidad y los criterios del público se han convertido en los más inesperados que jamás uno pudiera imaginar. Incluso los de los grandes escenarios. Se ha perdido no solo la exigencia sino que parece que de un plumazo también gran parte del conocimiento. No habrá sido así, sino que las propias plazas se han convertido en un fiel reflejo del caos de la propia vida. Y del despropósito que nos invade. De la jaula de grillos en la que se desenvuelve la propia sociedad carente de valores y muchas veces de criterio.

Ese alboroto generalizado también ha llegado a las plazas de toros y el público ha tomado un rumbo no solo desconocido sino que también incierto y desconcertante. Y hay falta poner orden. El orden y el respeto empieza por la integridad. Ante un toro en puntas todo el mundo se pone firme. En el ruedo y en el tendido