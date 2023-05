Una injusticia

Un detalle de mal empresario. Un acto impropio de una feria que había sido modelo de justicia y recompensa al triunfo, ese que cada vez tiene menos valor. Tampoco ya en Cuatro Caminos. La decisión de José María Garzón de ningunear en Santander a Manuel Diosleguarde es un ejemplo de mal gusto. De injusticia y poco compromiso con el futuro de la fiesta. De darle portazo a los jóvenes. De no creer en el futuro. A Diosleguarde no le hacía falta caer en el argumento del drama extremo que vivió el año pasado en Cuéllar para reclamar un puesto en la feria que le vio nacer. Le basta con poner en valor su ilusionante proyección tras la alternativa que llegó avalada por el triunfo en esta plaza. La puerta grande no le sirvió para volver, como fue no norma pero sí buena costumbre en este coso en los últimos años. A Garzón, al Consejo de Administración del coso y al propio Consistorio eso ya no le importa. Así se convierten en una feria más, igual de injusta que tantas. Tampoco valoran ni recuerdan el medio millar de aficionados salmantinos que se desplazaron a ver a Diosleguarde. Ni el triunfo ni los seguidores conmovidos ahora y admirados aún más tras el ejemplo de superación protagonizado tras el brutal percance que, lejos de quitarle, le ha hecho crecer. Santander que presume de ser la gran Feria del Norte no lo será nunca por injusticias como esta.