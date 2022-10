Una hoja que no se cae

Ni octubre, ni el Otoño ha podido tampoco con Morante de la Puebla. Ese torero del que, cuando planteó su propósito para 2022, decían que no iba a poder con la temporada, que su condición de artista no resistía el centenar de festejos ni la regularidad en el triunfo, en ese objetivo que se marcó al querer emular a su admirado Joselito El Gallo en su intención de llegar a los cien paseíllos. El cigarrero fue el diestro que sacó al toreo de la pandemia en 2021 cuando el resto de las figuras ahuecaron el ala en una temporada crítica para el toreo cuando la limitación de los aforos obligó a bajar los honorarios y la gran mayoría decidió quedarse en casa a la espera de que llegaran tiempos mejores. Casi ninguno tuvo el valor de pensar en el futuro del toreo, que pendía de un hilo y que pudo terminar con las puertas del chiringuito cerradas, y solo lo hicieron en beneficio propio. La pandemia retrató al escalafón. Ante una falta de compromiso generalizado, Morante se echó la temporada a la espalda. Y no solo toreó, ni solo apostó por la variedad de encastes sacando del ostracismo a no pocas ganaderías con las que sorprendentemente se anunció, sino que además le dio una vuelta más a su toreo. Y así se fraguó y apareció un Morante totalmente nuevo este año, asentado y ratificado en sus mejores virtudes: el arte, el valor, la pureza y la capacidad. Y también su inquebrantable misterio. Cinco pilares que pusieron en valor a un torero genial, sorprendente, distinto al resto. Un Morante omnipresente casi.

Apareció este 2022 un Morante delicioso. Cuando parecía que se le iba a hacer largo, fue al revés. Incluso está mejor ahora que en el mes de marzo. O al menos eso es lo que transmite. A los aficionados nos sigue apeteciendo verlo en octubre, ocho meses después, cuando la mayoría está deseando que termine la temporada, o al aficionado le pesan ya demasiado las mismas faenas tarde tras tarde. Ahí está el misterio. Ahí está el duende de Morante. Ahí está la importancia y el mérito de una campaña para el recuerdo, en la que fue hasta el último pueblo, sí; pero en la que jamás volvió la cara a los grandes escenarios y asumió retos en las plazas más importantes como no hizo ninguno de sus colegas. Y eso que muchas de sus actuaciones, además, las hemos visto por televisión, porque ni siquiera ahí, Morante quiso ponerles puertas al campo. No se negó. Y se dejó televisar no como el que más si no que lo hizo más que ninguno. Otro tópico desmontado que dinamitó un genio. Ahora que también muchas de las figuras del momento y empresas poderosas quieren poner a la televisión contra las cuerdas... Ese será otro error del toreo. Como se pierda esa pequeña ventana será otro paso atrás, otra manera del alejar al toreo del mundo en el que se desenvuelve. Es odioso comparar al toreo con el fútbol, entre otras cosas porque no hay espectáculo que se pueda comparar con la tauromaquia... pero no creo que la Champions League pierda interés, ni seguidores, ni Benzemá ni Lewandowski su tirón y atractivos por ser vistos cada semana por la pequeña pantalla. El toreo ya salió de la televisión pública y a los toreros, por norma, les cuesta o no quieren que tampoco esté la privada. Es más, a cualquiera de los dos futbolistas les conocen más por la calle que al propio Morante de la Puebla. Aquellos forman parte de la sociedad en la que antes también estuvo el toreo y hoy ya no. Aquella batalla se perdió y casi nadie la echó de menos hasta que empezó a ver vaciarse los tendidos de los cosos, esos que se llenan de público y no de aficionados. Esos que echan tantas cosas de menos y que el toreo solo recuerda cuando lo pierde. En ese momento es cuando se valora todo. Cuando ya no se tiene. Así, pues disfruten de Morante, con quien tenemos la suerte de haber coincidido.