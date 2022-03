Una gran faena de Perera en Miróbriga

La novillada de El Capea trajo un novillo de excelente son, y otro que desbordó nobleza pero apenas se tenía en pie. Junto a ellos, dos más informales que abrieron y cerraron festejo. Era el debut de esta ganadería en el Carnaval del Toro de Miróbriga. Al conjunto le faltó fortaleza y empuje; pero ese segundo se llevó la nota más alta y quedará en el recuerdo de más de uno, por la manera de entregarse, humillar y buscar los vuelos de la muleta por abajo. Salió en segundo lugar y ahí se produjo el punto álgido de la tarde.

Ese novillo de premio se lo llevó en el sorteo Miguel Ángel Perera. En ese el extremeño tuvo el detalle poco torero de saludar a su oponente sin el sombrero calado; tras el encuentro con el caballo se enfrascó en un buen quite por chicuelinas. Brindó a un público entregado y arrancó con un precioso inicio por ayudados por alto, en los que barrió el lomo del toro con enorme torería y sabor. Rápido se lanzó la banda con Ópera Flamenca. Lo trató siempre Miguel Ángel Perera con una suavidad inmensa, y el toro se deslizó en todo momento con temple, mimo y además con una calidad excelsa. Tuvo siempre una gran profundidad en las embestidas. Cuando mejor estaba toreando al natural llegó un inoportuno desarme que, sin embargo, no rompió la bondad exquisita de la condición del toro, que a esas alturas ya embestía al ralentí. Ahí aprovechó para meterse en los terrenos de fuego y pegarse de esta forma un arrimón de mérito en el que los pitones acariciaron y casi sortearon los muslos del torero que impávido lo sostuvo con una enorme firmeza. Un pinchazo previo a una gran estocada y una larga agonía frenaron el premio que quedó reducido a una oreja.

El Capea se llevó un novillo excesivamente terciado y abecerrado, que rápido mostró su flojedad. Se fue por los suelos en el remate capotero que había abierto con una larga de rodillas. Suelto y abanto salió blandeando del encuentro con el caballo en un puyazo que resultó un simulacro. El inicio de faena por alto y las dos primeras series, con una suavidad y mimo delicioso, resultaron cruciales para asentarlo y mantenerlo en pie y así poner en valor la nobleza que escondía y que la flojera de remos le había impedido mostrar hasta ese momento. La tenía pero no se sujetaba. Y por ello resultó todavía más clave el temple, que fue el asiento, la ciencia y el misterio de toda la faena. Tuvo siempre El Capea más dominio con la diestra que con la zurda. A los méritos del temple se sumó la técnica perfecta no para imponerse, porque apenas había enemigo, pero sí para darle forma a una faena que coronó con una contundente estocada.

El Juli se las vio con un novillo que no terminó de entregarse, le tropezó en exceso y por eso no salió limpio ni lucido el saludo de capa. Lo bregó José María Soler que hace más de veinte años toreó en esta plaza a la maravilla de capote como uno de los triunfadores del Bolsin Taurino Mirobrigense y hoy es una de las figuras de los banderilleros. El quite por chicuelinas de El Juli lo abrochó con una soberbia media enroscándose al toro a la cintura. Apostó en la faena que brindó al público por el toque fuerte en cada uno de los cites para fijar una embestida que aunque noble no terminó de entregarse y fue cambiante. El toro de Murube es más agradecido a la suavidad del vuelo para enganchar e hilvanar las embestidas que al cite seco y contundente, y así lejos de atemperarse se fue agriando cada vez más. No terminó de lanzarse el trasteo y, al final, el torete ya fue reduciendo el viaje de las embestidas.

No se lo puso fácil el eral cuarto a Mario Navas. Resultó incómodo, informal y cambiante. Nunca tuvo continuidad, y jamás regaló dos embestidas buenas consecutivas. Tan pronto regalaba una buena como a la siguiente se quedaba, cabeceaba o pegaba molestos derrotes. El triunfador del Bolsín Taurino Mirobrigense trató de imponerse siempre con firmeza, pero no siempre le salieron los muletazos limpios. Lo mejor fue la estocada, salió el torete del embroque con la espada enterrada hasta las cintas y con la muerte a cuestas. Cayó de manera fulminante y eso ayudó a la generosa concesión del doble trofeo. En el recuerdo quedaba y se había impuesto ya la faena de Perera y la deliciosa embestida de ese Murube que, además de ser el de más cuajo, derrochó una embestida para paladear.