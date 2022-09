Un toro inmenso

La corrida del Puerto no encontró toreros o, al menos, toreros que supieran triunfar con autoridad y rotundidad para poner en valor el variado, intenso y bravo encierro que llegó desde El Puerto de la Calderilla. Entre todos Inspector se llevó la tarde, los titulares y el protagonismo. Y ni se le pidió la vuelta al ruedo. Un delito en toda regla. No saber valorar la condición de un toro bravísimo que no dejó a nadie indiferente, que brilló con luz propia y que se impuso a todo y a todos. Ni siquiera la espectacular muerte de toro bravo, aferrándose a la vida, eludiendo las tablas y buscando los medios bajo la ovación del público y del propio Ureña que fue quien cató, quien saboreó e incluso quien soportó y trató de calibrar la brava condición de un animal para el recuerdo. Se enrocó el palco en la no concesión de la segunda oreja de ese toro a Ureña que se pidió con frenesí y pocos argumentos contundentes, pero ni más ni menos que los tuvieron el doble trofeo de Rufo o el de López Chaves concedidos las dos jornadas previas. Carlos Miguel Hernández no atendió la petición y en ese momento de tensión se olvidó del pañuelo azul que hubiera debido de aparecer en el tapete presidencial incluso antes de la primera oreja para el torero de Lorca. Inspector fue el astado de la tarde y ya le planta batalla al Chillón, de Galache, por el Toro de Oro.

Resultó un espectáculo de principio a fin. Y solo una nota dudosa que quedó en anécdota dentro del intachable conjunto. Una huida sin rumbo tras salir del encuentro con el caballo. Abierto de pitones, enseñando las puntas por delante, veleto en la cuerna; bajo de hechuras, el toro con el hierro de La Ventana del Puerto; de línea directa del semental (Inspector también) que ha puesto a funcionar a este nuevo hierro de Lorenzo Fraile de sangre Domecq. Salió con muchos pies del chiquero, y no terminó de entregarse en el capote de Paco Ureña, que manejó la tela rosa con demasiada tensión. La manera en la que se arrancó al caballo que montaba Juan Melgar resultó una auténtica belleza, por la prontitud y la alegría con la que inició desde más allá de las rayas del tercio esa acometida. Lo cogió en la misma yema Melgar, y el toro se quedó empujando con fijeza. Luego vino ese tímido borrón. Y de ahí en adelante no pidió más que toreros. Ureña trató de bajarle los humos y atemperarlos con un inicio de trasteo con muletazos con la pierna flexionada ligados que tomó con verdadero frenesí. Erguido llegó uno del deprecio ligado al pectoral. El bravo Inspector ya había empezado a enamorar. La prontitud fue una de sus mejores virtudes, pero también la codicia, la entrega, la humillación y la manera de perseguir los vuelos de la muleta por abajo. Jamás se cansó de hacerlo. Incluso fue potenciando todas esas virtudes de ahí en adelante, lejos de ir perdiéndolas por el fragor de la batalla. Jamás se rindió. Siempre pidió más. Fue un toro sencillamente excelente. Ureña, que en esos primeros compases no había pasado de discreto, salvaba esta y todas las series que vinieron de ahí en adelante con unos soberbios pases de pecho, de pitón a rabo, larguísimos. Buscando siempre la hombrera contraria en el remate. Empezó a brillar más y mejor cuando cogió la muleta con la zurda. El toro era igual de bueno. O incluso mejor. La faena de Ureña tuvo demasiadas intermitencias. Cobró más valor, más mérito y más verdad de la que siempre tuvo, independientemente de los aciertos, y de las virtudes, cuando citó a pies junto al natural, de frente al toro. En el remate de esa serie, cuando ya había pasado el ecuador de la faena, resultó glorioso, tres pases ligados de pecho a cual mejor. Una tanda a más a pies juntos le siguió esta vez con la mano derecha... Al toro se le caían las orejas, de esos animales que parece que se las cortan solos. Un toro inmenso, de los que se guardan para siempre en la retina.

Fue la cota estelar y más alta de la tarde dentro de un espléndido encierro que para muchos pudo quedar en un segundo plano porque los triunfos llegaron con tibieza. Sin autoridad, sin contundencia. Perera había abierto la tarde con una obra tan técnica y perfecta como carente de ángel, de emoción y riesgo aparente. Bonoloto, que así se llamaba el de La Ventana, era todo bondad. Una almibarada embestida de las que invitan a torear. Perera lo trató perfecto, tanto que le costó decir. A placer el inicio de trasteo, con las dos rodillas en tierra, por alto primero y ligando redondos después. De ahí en adelante jamás cruzó la línea de fuego, citó siempre al hilo del pitón. En las postrimerías de una silenciosa faena, se metió entre los pitones, penduleó con la flámula, lo cito por un lado y otro y provocó el derechazo largo antes de repetir la misma suerte. Así hasta cuatro veces. Tuvo mérito y belleza. Ligó estas suertes hasta con tres circulares por la espalda que parecieron no tener fin. Otro detalle caro de la faena fue que la hizo en un palmo de terreno. Más puntos también para el toro. Se lió a pinchar Perera. Luego, ante el cuarto, un toro manejable firmó otra faena demasiado larga ante un toro que había campeado a sus anchas por el ruedo en los primeros tercios y que luego le dejó hacer al extremeño que tampoco logró prender la mecha en los tendidos.

Hasta entonces, pasado el ecuador de la función, la tarde había entrado en barrena. Los del Puerto ganaban a los puntos, porque además el tercero había resultado otro toro codicioso, pronto y repetidor. El mexicano Leo Valadez, que debutaba como matador en La Glorieta enseñó las virtudes por el pitón derecho. No había sido capaz de hacerle lo mismo por la izquierda y, sin embargo, un contrasentido: inició las siguientes series a derechas por el pitón izquierdo e incluso en el epílogo de la faena interpretó por ahí hasta tres circulares por la espalda con la muleta montaba que el toro tomó franco y largo. Antes había sido incapaz de cuajarlo al natural. La rectitud con la que se tiró con la espada resultó inapelable. De los seis pares de banderillas que protagonizó fueron más intensos y puros los del tercero que los del sexto. Todos, por el pitón derecho, menos el penúltimo, en el que falló con estrépito aunque supo rectificar sobre la marcha y clavar la banderilla que se había quedado en la mano colocándola al violín. Se celebró aquel fallo como una fiesta. Todo ello en una tarde en la que el público había obligado a saludar montera en mano a Javier Ambel y a Vicente Herrera tras un tercio más que discreto en el que Ambel incluso solo llegó a dejar un palo en el segundo embroque. ¡Ver para creer la reacción de un respetable jaranero! El sexto, Renacuajillo, resultó otro toro brillante. La faena del diestro azteca, con un brillante inicio volvió a diluirse como un terrón de azúcar en el café caliente que ya se apetecía a esas horas de la tarde en la que ya se había escondido el sol. Volvió a resultar interminable, lo mejor de aquella tesonería fue que la banda le pudo pegar un par de vueltas a un pasodoble de marca mayor. La Concha Flamenca. Valadez no estuvo a altura de la música, puede que tampoco del toro. Seguían derrochándose bravos toros del Puerto... Y mientras, Inspector seguía en la memoria de todos. Y en ella, la pena de no haberlo reconocido en su arrastre, aunque la memoria tenga mayor peso y más valor que cualquier moquero.