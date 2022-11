Un ojo charro para seleccionar los toros de Las Ventas en Madrid

Juan Carlos Carreño es el nuevo máximo responsable de la selección de toro bravo que saltará al ruedo de Las Ventas a lo largo de toda la temporada. El veedor salmantino, que desde el invierno de 2016 era el encargado de esta función en las fincas de la zona centro (Madrid, Extremadura y Salamanca), pasará ahora a ocuparse de reseñar los toros en las fincas de reses bravas de todo el país.

Tarea para la que el salmantino contará con la ayuda en Andalucía de otro gran profesional del campo bravo, Francisco Núñez ‘Currillo’. Dedicado toda su vida a la selección del toro en el campo para grandes ferias de la temporada, tanto en España como en Francia, Juan Carlos Carreño asume ahora el reto de esta función como máximo responsable del toro bravo para la primera plaza del mundo, ocupando el lugar que hasta el momento desempeñaba Florencio Fernandez Castillo ‘Florito’, de quien el 8 de septiembre se hizo oficial su salida como veedor de Las Ventas, tras anunciarlo los empresarios Simón Casas y Rafael García Garrido. Florito entró en 1986 como mayoral y cabestrero del coso venteño al ser contratado por el ​empresario Manuel Martínez Flamarique (Chopera), sumando más adelante el papel de veedor en la primera plaza del mundo.

Ahora Juan Carlos Carreño será el encargado de reseñar, elegir y embarcar todos los encierros que saltarán a Las Ventas a lo largo de toda la temporada taurina, que comenzará el último domingo del mes de marzo, para continuar ya en el mes de abril con tres novilladas con picadores y las dos primeras corridas de toros del año (las del Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección). Y de ahí en adelante, toda la programación taurina: San Isidro, la Feria de Otoño, los desafíos ganaderos del mes de septiembre, festejos extraordinarios y todas las funciones del verano venteño.

“Es una gran satisfacción como profesional asumir un cargo y un reto así”, explica Juan Carlos Carreño, quien tras más de treinta años trabajando para la casa Chopera, de embarcar los toros para Morante de la Puebla en 2013 y entrar como veedor en Madrid en el invierno de 2016 ahora afronta uno de los grandes retos de su vida. Sobre la situación ganadera del momento, quien ya es el encargado de reseñar los toros que protagonizarán toda la temporada en el coso de la calle Alcalá, explica: “No vienen año fáciles, pero estando en la puerta de las fincas media hora antes de que se despierte el mayoral saldrá el año adelante. No hay nada que un hombre hiciera que otro hombre no pueda hacer. Con trabajo y dedicación lo conseguiremos”, confiesa. Sobre la alarma generaliza que hay en el campo, el propio Juan Carlos Carreño, que lleva peinando ya el campo bravo desde el pasado mes de agosto, ratifica que esa alarma “es real”: “Toros hay en el campo, pero es cierto que los ganaderos están pasando momentos duros y eso tendrá consecuencias. La pandemia primero, luego el precio y los altos costes que llevan poner un toro rematado a los 4 años es infinitamente más caro que antes. Y, como en la vida diaria, los precios no han subido en ese porcentaje. En muchas plazas el ganadero hoy cobra menos que antes y no puede con los costes, los laborales, los piensos, maquinaria... El precio del toro no ha subido”.

La preocupación está para las primeras ferias de la temporada, Valencia, Sevilla y Madrid, donde se exige un animal mayor y más cuajado, que en el invierno cuesta rematar más: “Te encuentras toros en el campo pero no tienen remate que se precisa para el principio de temporada. Luego, cuando llega la primavera ayuda mucho a los toros”, dice antes de confesar: “Para las plazas importantes no van a sobrar toros pero tampoco van a faltar. Faltarán más para un mercado menor. En Sevilla y Madrid no habrá problema”.