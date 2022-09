Un mundo al revés

Apenas aparecen ya toros íntegros en los grandes escenarios del toreo, mientras en un pueblo como Cuéllar el domingo rondó la tragedia con reses en puntas que partieron en dos al penúltimo matador que entró en el escalafón superior. Manuel Diosleguarde a punto estuvo de perder la vida, por querer amarrar y asegurar un triunfo en la suerte suprema tras una brillante faena y una tarde pletórica, que sin embargo jamás iba a tener la repercusión de los que se consiguen en escenarios más rutilantes, porque el toreo ha perdido la esencia y la grandeza de premiar los triunfos y ahoga las nuevas promesas. Sin embargo, Diosleguarde se tiró a matar a aquel sexto Cebada de Cuéllar como si estuviera en el mismo Bilbao. Un corridón de toros en la localidad segoviana con la integridad del toro en puntas que ya no sale en casi ninguna plaza. La exigencia con los modestos en un coso menor donde no se debería exigir lo que ya no se exige en los grandes cosos. En el caso de Diosleguarde la recompensa al esfuerzo y al triunfo no iba a ir más allá de satisfacer sus propias sensaciones y de seguir una destacada racha de triunfos que, aunque ayudan, no tienen la relevancia que tampoco tiene siquiera en una plaza mayor. Pero Diosleguarde estaba revelado consigo mismo porque, aún con el triunfo de las dos orejas de su primero en Guijuelo, había perdido otra del sexto aquel 16 de agosto; y porque el día antes al drama de Cuéllar, también con la gloria del doble trofeo de su primero en Peñaranda, se le habían ido otros dos del sexto. En Cuéllar había estado inmenso, del primero paseó una oreja; y con el bravo sexto tenía en su mano las dos. No quería dejar escapar el triunfo... Y por eso se tiró como se tiró a matar a aquel Caminante de Cebada.

Los toreros son así, y más en un momento en el que jóvenes como Diosleguarde saben que las puertas que no le abren por justicia las tienen que derribar. El espíritu de superación por crecer cada día no da opción al descanso. El toreo es así de ingrato. Dar tu vida sin saber si vas a encontrar recompensa y donde tener un padrino tiene más valor que ofrecer las femorales en busca de un sueño. Así de triste, de crudo y de real. El toreo ha perdido la dignidad. No digo que ahora esta profesión sea más difícil que nunca, pero sí que es incomprensiblemente injusto con quien se lo gana.

La rectitud con la que se tiró a matar Diosleguarde en estas sus cuatro primeras corridas le ha llevado al triunfo. Tres salidas a hombros, la cuarta también, pero el pasaje de esa gloria efímera la cambió por el pasaporte milagroso de toparse con una cirujana que le salvó la vida, de forma literal, en la modesta enfermería de un pueblo que por fortuna fue consciente de que estas cosas pasan. De que el drama se puede cernir en cuanto un toro sale a un coso, sin distinguir si es el más modesto o el de más categoría. En una función taurina, jamás se debe de escatimar con un equipo médico. Esto pasa. El peligro está siempre.

Manuel llegó a la mesa de operaciones de la enfermería con su vida pendiendo de un hilo. Y allí encontró un ángel salvador. Ahora comienza un inmenso camino de recuperación, una lucha titánica, salvado el hombre, para volver a encontrar al torero. Lo que le queda va a ser durísimo. Y lo triste es que la actual industria del toreo, la que dirige los hilos de este tinglado no tiene la sensibilidad para premiar estos gestos como tampoco premian los triunfos. Si no corta las tres orejas de Cuéllar, mal; pero si las corta y se deja matar como se dejó, ¿de qué sirve? En esa tesitura se busca hoy la gloria de un mundo al revés.