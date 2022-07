Un milagro cotidiano

De parecer y llegar a creer que ya era poco más que un milagro que se abriera la puerta grande de Madrid para un novillero a convertirse en habitual y poco sorprendente. La primera temporada tras la pandemia nos ha traído esa nueva realidad en el toreo. No porque de repente haya aparecido una nueva hornada que haya deslumbrado al toreo sino porque ha coincidido con la época más extraña que se recuerda en este espectáculo en lo que va de siglo y porque Madrid, y su plaza de Las Ventas, ha perdido su criterio con una nueva generación de presidentes que no están a la altura de una importancia como la primera plaza del mundo. O que al menos se muestran convencidos y aducidos por las hordas de entusiastas seguidores con el pañuelo de la mano con el único objetivo de lanzar a su torero.

El último ha sido José Fernando Molina, torero manchego de Albacete que hace un par de domingos cortó una oreja a cada uno de sus oponentes, uno con el hierro de Los Chospes y otro de Torrealba. Se fue por el mismo camino que ya tomaron esta temporada Diego García, quien el 1 de mayo desorejó a un utrero de Casa de Los Toreros y que Víctor Hernández, que hizo lo propio con otro de Los Chospes en el festejo que inauguró la temporada en aquel ya lejano 27 de marzo. A ninguno de los tres espadas les ha servido de nada. Ninguno de esos tres se ha puesto en boca de todo el toreo. Ni le llueven los contratos como sucedía no hace tiempo cuando un torero abría la puerta grande de Madrid con autoridad y mando. Y obtenía el prestigio, la admiración el reconocimiento del triunfo incontestable.

Es curioso como, incluso más que Álvaro Alarcón —torero toledano de Torrijos, que apuntó en Fallas de Valencia y cortó tres orejas en San Isidro al encierro de Fuente Ymbro con bastante más relevancia que cualquiera de los anteriores— una vez pasada la feria de San Isidro y casi en el ecuador de la temporada, de uno de los novilleros de los que más se habla en este momento es de Jorge Martínez, torero murciano de Totana aunque formado en la escuela taurina de Almería a la órdenes de Ruiz Manuel. Por la autoridad, el mando y capacidad que mostró aquel 23 de mayo en Las Ventas, cuando el citado éxito de Alarcón. Sin la necesidad de peñistas ni seguidores desaforados, Martínez convenció a todos, a los que estaban en la plaza y a los que lo vieron por televisión, por la pureza de sus formas y la autenticidad de su toreo. No le hicieron falta las orejas para llamar la atención sin la necesidad de una puerta grande barata. Se las pidió la plaza y se las negó el palco en una de las injusticias de la feria. Sin embargo, ahí sí que funcionó el boca a boca y de ahí sí salió lanzado.

Es peor aún que Madrid pierda el rumbo y el criterio. Que lo que pase en Madrid no tenga repercusión en el resto de la temporada. Que lo que allí suceda no se convierta en el termómetro que debe de saber calibrar la temperatura del resto de las plazas. Su importancia. Que de las llaves de las puertas del resto de las plazas. Sin Madrid el toreo pierde el rumbo y navega camino de ninguna parte. Sin criterio y sin justicia, el toreo pierde entidad. Mal está no saber valorar lo que sucede en el escenario más importante del toreo, pero casi peor está que los triunfos que allí se consiguen no tengan el valor que siempre tuvieron y se empieza a infravalorar el objetivo más deseado de los toreros: abrir una puerta grande que ya no da el pasaporte para el resto.