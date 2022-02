Un Jarocho con arrojo y valor sale triunfador del Bolsín

La novillada de Santos Alcalde sacó metralla, no regaló ni una embestida y requirió el esfuerzo casi titánico. Dura prueba para incipientes. Sacó poder, casta, tuvo movimiento, no siempre claras embestidas y exigió un oficio y un mando que no tienen aún quienes acaban de romper el cascarón. Dura prueba. Tres de los cuatro espadas saltaron por los aires, el que más duró cobró fue Jarocho, el único que se marchó ileso fue Tristán Barroso.

La paliza que se llevó Jarocho en el primer muletazo del cuarto novillo resultó brutal. Citó pegado a tablas, en el primer envite el astado de Santos Alcalde se le vino al pecho, hizo presa y le estampanó contra las maderas. Se enceló con él el suelo y costó un mundo que se lo quitaran de encima. Antes el pitonazo en la cadera había resultado descomunal. Le costó reponerse e incluso mantener la vertical. En cuanto tomó aire de nuevo volvió a la cara con arrojo y una disposición a prueba de bombas. Un gesto al público con la mano izquierda en alto fue algo así como la señal de liberación de que estaba vivo y vencedor de aquel primer ‘round’ del que salió casi noqueado. Nada más lejos de la realidad, no iba a darse por vencido. Se impuso con autoridad y salió vencedor. Y no solo eso sino que también lo hizo como el más destacado. Principalmente por eso, por su arrojo, por su entrega, por su valor, por su ánimo y por sus santas agallas. Lejos de amilanarse le plantó cara con verdad y entrega a un novillo que nunca se lo puso fácil. Arisco, incierto siempre y poderoso. Le bajó los humos con una poderosa mano zurda, con la que limó las asperezas, con la que tiró largo de las embestidas y con la que le dejó claro quién mandaba allí. Un pinchazo previo a una estocada no impidió que clamaran por el trofeo. Lo paseó con orgullo. Fue un premio sudado, ganado a sangre y fuego.

Tristán Barroso firmó un gran toreo de capote en el saludo a la verónica al tercero, un novillo negro salpicado de feas hechuras, pitorro y alto de cruz. Asentado, firme, seguro, le plantó cara sin reservas y haciéndoselo todo a favor de obra. Se dejó más el eralote y terminó siendo el que más virtudes ofreció. Éstas tuvieron efecto gaseosa, se fue quedando cada vez más corto y poniéndose violento con efervescencia. Pese a esa carga explosiva lo trató siempre con la misma verdad y generoso planteamiento. Tristán Barroso, con su firmeza y entrega, rayó a un gran nivel, por capacidad y técnica. La larga agonía que se produjo tras no querer usar el descabello dilapidó las buenas sensaciones.

Mucho más inexperto se mostró Pedro Andrés Arija. Cuando se impuso y dominó el torete embistió con vibración por abajo pero exigía que el mando se impusiera siempre. Un toro de los que te exigen y sacan el aire. Le costó sujetar los pies. Se fue sin sentirse sometido y por eso le costó cuadrarlo primero y enterrar la espada después.

Con un arrebatado saludo por largas cambiadas, lances de rodillas y faroles apareció en escena José Luis Cirugeda en el segundo, poniendo en ebullición la tarde. Un espejismo. El toro no tenía recorrido y encima fue recortando sus nulos viajes cada vez más. No tuvo maldad ni malas intenciones pero se quedó siempre debajo y fue imposible el lucimiento. Él lo quiso torear como si fuera bueno con una buena dosis de valor. Se llevó una paliza en una voltereta final por alargar una faena que nunca tuvo una sola opción de lanzarse. El esfuerzo pareció en vano desde el principio. Así fue.

Festival taurino sin picadores de los triunfadores del Bolsín taurino. Lleno en tarde soleada.

ERALES DE HEREDEROS DE MANUEL SANTOS ALCALDE, ásperos, correosos y complicados en conjunto, de gran alzada y mucho esqueleto. Vibrante y encastado el 1º; molesto y violento, con pobre recorrido y reponiendo siempre el 2º; noble aunque fue empeorando el 3º; deslucido, arisco, complicado el que cerró la función.

PEDRO ANDRÉS ARIJA. 5º clasificado

Dos pinchazos y estocada atravesada que hace guardia y media estocada —saludos—

JOSÉ LUIS CIRUGEDA. 4º clasificado

Pinchazo y estocada —saludos—

TRISTÁN BARROSO. 2º clasificado

Estocada casi entera muy baja y descabello —vuelta al ruedo tras aviso—

ROBERTO MARTÍN ‘JAROCHO’. 3º clasificado

Pinchazo y estocada —oreja—

Observaciones: Se estrenó como banderillero David Salvador, novillero de La Fuente de San Esteban que debuto con picadores en La Glorieta en la Feria de 2016 y que anunció su retirada de los ruedos desde 2018.