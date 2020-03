Un centenar de toros, en la nevera del Campo Charro

Puerto de San Lorenzo y El Pilar eran los hierros salmantinos elegidos para los festejos de Semana Santa en Madrid

La temporada tenía anunciados ya en la calle 91 festejos en ruedos de España, Francia y Portugal en lo que resta de marzo y los inminentes de abril y mayo, sin contar la feria de San Isidro, que sin lanzar aún la cancelación como ya han hecho los cuatro primeros ciclos clave del inicio de la campaña (Valencia, Castellón, Arles o Sevilla) o todos los festejos de escenarios menores en este tiempo, daría comienzo la tercera semana de mayo con más de una treintena de espectáculos consecutivos. La previsión a dos meses y medio vista es desoladora, pero no ha hecho más que comenzar. Más de medio millar de astados tendrán que esperar su turno en el campo, donde se produce un tapón y otra alarma ante el drama que se viene encima. La Unión de Criadores de Toros de Lidia ya ha lanzado una previsión que en este periodo de tiempo, con la optimista vista puesta en el mes de junio, se quedarán en el campo más de un millar de reses. De los casi seiscientos animales que están anunciados en los carteles en los próximos cien días, más de un centenar pertenecen a hierros del Campo Charro: Entre todos el que mayor número de veces aparecía en los carteles ya anunciados era Garcigrande: Valencia, Castellón, Cehegín, Arles y dos en Sevilla, además de Madrid por San Isidro. La primera divisa charra en lidiar en Madrid iba a ser la de María Cascón, con la segunda novillada del curso, que se iba a estrenar este domingo (Fuente Ymbro) para dar paso a los primeros astados charros el domingo, 29 de marzo. Se embarcarían en Cojos de hoy en ocho días. Pero no. Estos dos primeros festejos ya fueron cancelados. Y los inmediatamente siguientes no se escaparán.

Con más silencio que nunca y con la incertidumbre a cuestas, el campo bravo sigue su camino. Los toros no saben de virus y viven ajenos al drama de la humanidad. Hoy más que nunca impactan los turreos de los cuatreños que ya contaban los minutos para salir camino de cualquier feria.

En el campo sigue la actividad. “Los toros tienen que comer cada día, no entienden de coronavirus”, matizan los ganaderos salmantinos consultados, que ayer además del miedo aún luchaban con el manto de nieve que descargó en la provincia el lunes. En las fincas de bravo continúa la rutina diaria de alimentación y cuidados sanitarios a los animales. Eso sí, se han suspendido actividades que impliquen la presencia de gente ajena a las explotaciones, como las cada vez más frecuentes visitas de turistas o las tentaderos de selección que, en esta época, si todo fuera normal, proliferarían en la mayor parte de las dehesas. Justo Hernández, a media mañana, descolgó el teléfono desde Garcigrande, su cuartel general, donde la actividad no ha parado: “No se puede, el animal no sabe de estas cosas, hay que cuidarle y alimentarle igual. El tiempo dirá qué sucede más adelante. Hoy estamos ante un gravísimo problema sanitario para la humanidad, después llegará una no menos grave crisis económica. ¡Veremos cómo queda todo!”. A Garcigrande, por el momento, se le van a quedar en el campo y sin destino media docena de encierros en los dos próximos meses: “Ahora lo más importante es la salud de las personas”, confiesa con la voz pausada que le caracteriza, sin saber qué nos deparará el futuro, mientras sus vaqueros deambulan de un cercado a otro repartiendo el pienso y el forraje diario para los animales.

“Este 16 de marzo con la nevada, estuvimos todo el día a caballo para revisar y proteger lo que pudimos a los animales. El martes nos hemos encontrado con dos becerros muertos por la nieve, a otro lo hemos llevado a un cobertizo con una estufa de calefacción para tratar de recuperarlo, a ver si sale...”. Habla José Juan Fraile, ganadero de Puerto de San Lorenzo, divisa anunciada el Domingo de Ramos en Madrid, quien incide en lo que ha explicado Justo Hernández, de que a los animales no les puede faltar la ración diaria: “Sin confirmación oficial, la de Ramos lógicamente la damos por perdida, veremos qué pasa con San Isidro”, suspira el ganadero, quien reconoce que para estos festejos tenía reseñados toros cinqueños que tendrá que lidiar en el resto del curso. Por fortuna para él, a lo largo de la campaña, no le cumplen los seis años, edad tope para saltar a una plaza.

“Nosotros seguimos en el campo”, confiesa Moisés Fraile: “Hay que estar pendiente de los animales como si nada pasara. La gente que trabaja aquí, siguen en su cometido, aunque estamos tomando las medidas oportunas de contacto y demás, la chica que nos lleva todos los papeles, está trabajando desde su casa”. El ganadero de El Pilar no ve una solución a corto plazo: “No va a ser fácil superar todo esto, pero en el campo no vamos a dejar morir los toros y las vacas. Hay que seguir al pie del cañón”, reconoce este salmantino que está anunciado para lidiar el Domingo de Resurrección en Las Ventas.