El último festejo taurino del año, en directo por televisión

Con la temporada taurina finiquitada desde las últimas ferias del Pilar de Zaragoza y San Lucas en Jaén, que celebraron las últimas corridas de toros relevantes del año, aún quedan algunos festivales y novilladas sin picadores anunciadas en el cartel en ruedos españoles como la que, tras el aplazamiento del pasado sábado por el temporal, se celebra esta tarde en la localidad gaditana de Villaluenga del Rosario (Cádiz), donde estarán las cámaras de Canal Sur Televisión en directo.

El festejo de esta tarde, 22 de noviembre, comenzará a las 17:30 horas y ante erales de la ganadería de Chamaco, Los Millares y El Torero actuarán los novilleros Isaac Galvín (Escuela Taurina de San Fernando), Javier Torres 'Bombita' (Escuela Taurina de Ubrique), Juan Jesús Rodríguez (Escuela Taurina de La Línea de la Concepción), José Antonio de Gracia (Escuela Taurina de Córdoba), Manuel Luque 'El Exquisito' (Escuela Taurina de Sevilla) y Fernando Lovera y Manuel Real 'Realito', los dos de la Escuela Taurina de Camas.

Estos espadas son las siete jóvenes promesas del toreo andaluz que mayor puntuación consiguieron entre los 12 mejores del XXXI Ciclo de Novilladas Sin Picadores fue retransmitido a lo largo del pasado verano por Canal Sur TV y que estuvo enmarcado dentro del proyecto de Fomento de la Cultura Taurina de Andalucía 2025. El festejo está organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia 'Pedro Romero' y la escuela taurina de Ubrique, con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y Canal Sur.

