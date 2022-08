Triunfar en el desierto

Francia, y no toda, volvió a dar ejemplo. Arles, con su comisión taurina y el empresario Juan Bautista el frente, ha dejado al resto en evidencia. La inclusión de Álvaro de la Calle en septiembre en la feria del Arroz resultó una noticia feliz y la más justa de lo que va de campaña, en la que se siguen cometiendo las mismas injusticias que incluso antes de la pandemia y que ejecutarán per saecula saeculorum.

Nadie les incomoda y han logrado hacer la Fiesta a su gusto, forma e interés. A su interés, por encima de todo. Sin importarle ni el triunfo ni el futuro de la tauromaquia. Son los que condenan al toreo y los que ponen fecha de caducidad.

Una pregunta al aire... ¿Cómo le van a abrir las puertas a Álvaro de la Calle en algún cartel de la temporada si le está costando Dios y ayuda a Ángel Téllez, por ejemplo, tras las dos orejas y la puerta grande de Madrid? Estaban cerrados carteles antes y no le hicieron hueco en las sustituciones después... y ahí todos son culpables.

Matilla apostó por El Fandi para ocupar la vacante de Cayetano en Granada; Alberto García hizo lo propio con la baja de Cayetano para Joselito Adame dando en Burgos (antes de darle un sitio en la otra sustitución de Soria). Ambos se sumaron al despropósito de la Meca en Pamplona. Tampoco aparece Téllez en San Sebastián, El Puerto, ni en Palencia, ni en Cuenca, Almería, Murcia, Salamanca, Logroño... Ni en Huesca, comenzada recientemente. Lo hace en Málaga, Bilbao y Albacete; y tiene cuatro corridas de toros anunciadas más: Saint Guilles, Bayona, Alcázar y Navaluenga; y se supone que estará de nuevo en Madrid en la Feria de Otoño.

Y ahora, otra pregunta: ¿Cómo le van a abrir la puertas del toreo a De la Calle si no se las abren a Luque? Apenas entra en las ferias de su apoderado junto a las figuras y derribando puertas en las que no lo son para convertirse en uno de los nombres del año, en el que ha ratificado su reinado en Francia: oreja en Fallas y en la Feria de Juli, trofeo en San Fermín, indulto en Arles y en Huelva, Puerta del Príncipe en Sevilla; puertas grandes en Aranjuez, Segovia, Saint Sever, Zamora, Azpeitia, dos veces en El Puerto de Santa María... tres orejas en Mont de Marsan. Le esperan por delante una decena de carteles sin apenas presencia en los estelares de los que se merecen sus méritos en el ruedo.

Así está el toreo. O, más bien, en esto han convertido al toreo. El triunfo sin recompensa. ¿Es así como se logra la regeneración del escalafón? Las empresas más poderosas siguen haciendo las mismas ferias de los últimos años, con los mismos nombres, de toreros y ganaderías. Los huecos para las novedades escasean en el mejor de los casos.

No hay carteles diferentes, haya o no nuevas caras en el escalafón. Los poderosos empresarios que manejan los hilos no saben promocionar a los nuevos valores que son quienes deben dar continuidad al espectáculo y a sus ferias cuando las figuras a las que ya tienen exprimidas cuelguen el traje de luces o se aburran de ellos, como en su día se aburrió José Tomás antes de hacer la guerra por su cuenta.

¿Qué promoción hacen? ¿Cuál es la apuesta que lanzan para que surjan nuevos nombres y que cuando salgan tengan continuidad? ¿Qué hacen para descubrir a nuevos valores? Quieren que el toreo muera con ellos. Donde pongo Ángel Téllez este año, escriban David de Miranda en 2019, Juan del Álamo en 2017... Da igual antes que después de la pandemia.