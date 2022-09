Triple puerta grande en la clase práctica de los alumnos de la Escuela

El primero en dejar constancia de sus buenas maneras al natural fue ‘El Mene’, que antes de tomar la muleta con la mano izquierda se presentó en La Glorieta con una gavilla de verónicas sin hilván, pero, eso sí, con formidable ajuste abrochadas de dos medias algo más allá del tercio imaginario —las rayas no se pintaron—. En los vuelos de ese recibo inicial ya dejó constancia de su agradecida exigencia, ‘Diamante’. Mostrándose más y mejor cuando ‘El Mene’ dibujó un inicio de trasteo a una mano ganando terreno. Las dos series de derechazos que vinieron después tuvieron la efervescencia del toma y daca de citar en la media distancia. Los pases de pecho tuvieron otro cuajo y otra pausa. El mismo con el que, a renglón seguido, enganchó los naturales acinturados que se deshacían a cámara lenta en un acusado muñecazo final. Cuando ‘Diamante’ acabó con las reservas de la fuerza y todo quedaba en manos de su boyante condición, los naturales tomaron otro cariz: brotaron con finura de uno en uno, con la figura atalonada y el compás abierto. Y la entrega. Y una voltereta, y otra, y una tercera final en la que el eral hurgó entre la chaquetilla y el chalequillo de manera incruenta. De lance salió más herido en el orgullo que otra cosa ‘El Mene’, que se desprendió de las manoletinas masticando rabia y con el guion del trasteo desbaratado, por lo que se vio después.

El balance final de seis orejas y dos vueltas al ruedo en el arrastre a los dos primeros erales de Esteban Isidro en la función inaugural del ciclo de La Vega se antojó a todas luces exagerado. Por encima de la imagen de los tres alumnos de la Escuela Taurina de Salamanca a hombros lanzados desde la presidencia por el diputado provincial del ramo, Jesús María Ortiz, en labor ‘de juez y parte’, quedan los destellos que los alumnos de su Escuela dictaron al natural. Ese y no otro, fue el verdadero triunfo de una función que no alcanzó la hora y cuarto de interesante metraje.

En el depósito al torero ya solo le quedaban molinetes y una serie, cómo no, de ajustadas manoletinas, que prologaron una contundente estocada que resultó más propias de un matador de toros que de un aprendiz: ‘El Mene’ buscó la cruz del eral, y vaya que si la encontró; la espada quedó enterrada hasta los gavilanes. El efecto fue fulminante; y la reacción del tendido y de la presidencia inmediato: pañuelos, silbidos, dos orejas, pañuelo azul...

A Salvador Herrero todo ese revuelo le despertó en mitad de una verónica acaderada que ensayaba en el callejón. La misma que intentó recetarle sin probaturas a Niño según se le vino del tendido ‘7’ al ‘8’ como un tren. El lance se resolvió con un enganchón que aceleró el corazón del novillerito y ya desmadejó el saludo. Tanto, que acabó besando la lona del capote tras un pitonazo seco que buscaba hacer presa en su muslo derecho. El tantarantán trajo a pulsaciones cotidianas a Herrero. Y con ellas ya en su estado habitual emergió ese fondo de gusto que atesora. Y esa calculadora que tiene en la cabeza para acabar haciendo embestir cada vez más y mejor a ‘Niño’. Fijando genuflexo, convenciendo con la derecha después y explotando por naturales rematados, siempre, detrás de la cadera. Cuando interpretó el pase de la firma para cerrar una serie de esos bellos naturales, todos ya sabían quién era Salvador Herrero y cómo se les gastaba. Los cambiados por la espalda y de frente tuvieron sabor propio en un recital de variedad de suertes rubricados con una gavilla de naturales dictados de frente más manoletinas como postre. Con el novillo yacente vino todo lo demás: pañuelos, y más pañuelos.

Los mismos (menos el azul) asomó al balconcillo de presidencia Ortiz para cerrar la función. Aunque con ‘Propio’ el bisoño Norte no pudiera emerger ni al natural ni casi de niguna manera. Pero mostró la raza suficiente como para embestir cuando el novillo no quería: de rodillas en un inicio que hizo batir palmas como no se habían escuchado en todo el festejo, cogiendo el estaquillador por el mismo medio en labor imposible con la zurda y por último y más si cabe cuando el novillo le levantó los pies.