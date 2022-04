Todo sigue igual

Lo más fácil es cantar una derrota y alardear de visionario a toro pasado. Lo más fácil es ser conservador, agazapar la cabeza y no arriesgar, lo más fácil es caer en el conformismo que te impide crecer y cumplir los sueños. Es más fácil ser conformista y cobarde que valiente y atrevido. Uno tiene que saber cuando apostar. Emilio de Justo lo sabía y creyó que este era el momento para el asalto al trono del toreo. Por eso ni fue conformista, ni fue cobarde. Por eso no le importó jugársela a todo o nada en el momento clave de su vida.

¿Que ha perdido mucho? Claro que sí. ¿Que podría haber seguido la temporada sin una apuesta valiente, generosa y comprometida como la de Las Ventas? Desde luego. ¿Que no tenía necesidad de afrontar un reto mayúsculo y de esta envergadura? No hay duda. Hoy sacan pecho los visionarios agoreros y caminan apesadumbrados los que creyeron en su órdago. Debería ser al revés. Hay que levantar la cabeza y reconocer hoy, con el torero postrado en la cama del hospital y la temporada dinamitada, la apuesta de un torero que no se conformaba con ese segundo plano y quería sentarse en la mesa de los elegidos. Detalle de figura con carácter. Y por eso su actitud, su entrega y su confianza fue tal desde el minuto cero que no quiso esperar a ver qué pasaba y por dónde discurrían los derroteros de la tarde para lanzarse a lo grande desde que apareció el toro de Pallarés. Su gallarda actitud rápido inclinó la balanza y puso las cartas sobre la mesa. Y a aquel Romano se tiró a matarlo como lo ha venido haciendo con todos los que han disparado su estela hasta los puestos estelares del escalafón. Los que han puesto su nombre en boca de todos. ¿Que se podía haber aliviado? No hay duda. Como con todos. Pero en la ejecución de esa suerte suprema entraban los mismos condicionantes que le llevaron a arriesgar con la apuesta de los seis toros, con la arriesgada y exigente elección de las divisas, con la fecha en la que afrontaba el reto —alejado de la seguridad que aporta un abono— y haciéndolo cuando tenía toda la temporada por escribir, situado en Sevilla y Madrid con una categoría que nunca tuvo y que ahora encontró por obra y gracia de sus santísimos...

Es hora y momento de reconocer la generosidad y el mérito de un torero valiente y dispuesto a dinamitar las corruptas estructuras del toreo en las que el triunfo y el fracaso dejaron de tener valor. El aficionado le apoyó, valoró su apuesta y le arropó en su puesta en escena. Las veinte mil almas que casi abarrotan Las Ventas le dan también aún más valor a la gesta que saltó por los aires demasiado pronto con el triunfo en el ambiente.

La vibración, la emoción, el riesgo que se sintió y casi se palpó desde el vibrante saludo capotero, en la faena de muleta en la que Emilio de Justo se asentó como si fuera el último de su vida, hasta la tremenda rectitud con la que se tiró a matar fue su mejor aval. Si se hubiera aliviado, si hubiera sido más conservador, si no se hubiera tirado a matar con esa rectitud hubiera salido ileso pero no hubiera sido Emilio de Justo. Tendría que seguir siendo castigado por el sistema y relegado a la segunda fila. Y ese era el sitio del que Emilio de Justo quería salir. Era cuestión de ambición. El que no arriesga no gana. El que arriesga puede perder. En la ambición va implícito el peligro que están dispuestos a asumir los valientes que quieren coger el mando para no estar sometidos a la dictadura del poder. La que tienen los que el domingo respiraron tranquilos al saber que todo seguirá igual.