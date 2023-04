Tauromaquia de Walt Disney

Es una evidencia que la mentalidad de la sociedad ha cambiado. Y que la sensibilidad es otra. Hemos llegado a disfrazar al mundo de un falso animalismo en el que a veces se valora más el bienestar de los animales que el de las personas, sin que parezca extraño.

Es peor aún, absurdamente damos derechos a los animales propios de las personas sin que a nadie le escandalice. Somos capaces de meter un perro en el carrito de un bebé o ponerle un chaleco para sacarlo de paseo y no se resfríe o incluso cogerle en brazos para que no se canse. La vida urbanita aleja a la sociedad del mundo rural sin saber que ahí se encuentra el más puro y real animalismo. Donde de verdad se cría, cuida, quiere y se mima al animal como no es capaz de hacer cualquiera de los iluminados que hoy llevan por bandera los derechos del bienestar animal. Si conocieran quién y cómo se cría al toro bravo cambiarían su visión. O tal vez no, por no querer ver. No hay un mayor, y verdadero, animalista que los que los anti llaman “asesinos”.

La semana vino marcada por unas absurdas declaraciones en las que Pablo Hermoso de Mendoza, en la temporada de su retiro y tras una vida dedicada al toro plantea la posibilidad de un espectáculo taurino sin muerte. “Tenemos que reinventarnos para ir eliminando la muerte o el castigo del toro, que haya menos sangre”, dijo en una entrevista en Navarra Televisión.

Fulminar la muerte del toro en la plaza es darle la razón al antitaurino. Sin embargo, mientras siga teniendo los réditos económicos que le alimentan por encima de sus pensamientos, no frenará en su ofensiva.

Ahí está el ejemplo de Portugal. Logrará así fulminar la Fiesta como pasó en Quito (Ecuador), donde los festejos incruentos que ahora pide Pablo Hermoso apuntillaron la que era una de las ferias más prestigiosas de América. ¿Eso es lo que quiere Pablo Hermoso? Flaco favor hace a la Fiesta con tan desafortunadas declaraciones. Y más ahora, con el toreo más atacado que nunca y con él exprimiendo su adiós. De un plumazo se convierte en el mejor antitaurino. Que no sepan los detractores de la Fiesta lo que es, mal está; pero más grave es que les apoye y de la razón quien lleva una vida dedicada al toro y en la cresta de la ola saboreando la grandeza y amasando una fortuna bien ganada. Hermoso quiere dejar en su herencia una tauromaquia de Walt Disney.

¿Cree el navarro que puede existir y tener continuidad la Fiesta de los toros como la plantea? Una farsa pura y dura que llega en el peor momento. Ahora a una leyenda el rejoneo le molesta la sangre tras haber matado más de 2.500 corridas. Ahora busca reinventar la tauromaquia de la forma más hipócrita. Un borrón impropio e innecesario, que demuestra el nulo compromiso con la tauromaquia y su futuro. Otra gran decepción. No hay que buscar los antitaurinos fuera de la Fiesta.