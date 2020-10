Tamames, el oasis para los novilleros en Salamanca

Un encierro de procedencia Atanasio Fernández con el hierro de Javier Pérez Tabernero, junto a un sobrero de Andrés Ramos, propició el triunfo en 1999 en Tamames a José Ignacio Ramos, José Antonio Iniesta y Guillermo Marín que se repartieron seis trofeos, Aquella fue la última corrida de toros que se celebró en la localidad pucherera antes de que se convirtiera en el referente y principal escaparate novilleril de la provincia. Del año 2000 en adelante por Tamames siempre pasaron algunos de los referentes del escalafón inferior acompañados de valores de la tierra en una cita que encontró un distinguido acomodo en el calendario taurino de la provincia en las postrimerías de la temporada. La suspensión por la lluvia de la edición de 2002 fue la única excepción de una clara apuesta por la base del toreo: 25 novilladas picadas en dos décadas. Por Tamames pasaron en ese tiempo medio centenar de espadas, como Matías Tejela (2000), Morenito de Aranda (2003), Joselito Adame (2005), Pepe Moral (2007), Javier Jiménez (2011), Gómez del Pilar (2012) o Jesús Enrique Colombo (2017), además de Fortes, Juan del Álamo o Damián Castaño que protagonizaron el cartel de la edición de justo hace diez años. De esa nómina de 50 novilleros, 36 llegaron a tomar la alternativa posteriormente para continuar después su periplo en los ruedos con mayor o menor fortuna.

Especialmente polémica fue la edición de 2006, año en el que estaba anunciado en el cartel como principal reclamo Daniel Luque, entonces figura de los novilleros, que levantó polvareda al intentar el padre afeitar la novillada de Adelaida Rodríguez reseñada para aquella entrega. Se encontró con la oposición tanto del alcalde como del ganadero a cortar las puntas de los pitones de los novillos, e hicieron públicas aquellas intenciones y toda la polvareda deparó la caída de cartel de Luque que, a última hora, presentó un parte médico para no comparecer. No toreó Luque en Tamames y su puesto lo ocupó in extremis Daniel Martín que firmó una tarde feliz de tres trofeos desorejando a un astado premiado con la vuelta a ruedo en un festejo en el que compartió cartel con Iker Cobo (oreja a cada novillo de su lote) y Rubén Pinar que pasó un apéndice del sexto. Aquella de 2006 fue una de las seis ediciones en las que Tamames celebró dos novilladas picadas dentro de sus fiestas en jornada de domingo y martes. 2003, 2005, 2007, 2008 y 2012 fueron las otras, mientras que los dos primeros años del nuevo siglo tuvo lugar, además, una corrida de rejones (Fermín Bohórquez y Diego Ventura, junto a Javier Mayoral y Sergio Domínguez, fueron los reclamos del festejo ecuestre de 2000) junto a la citada novillada picada.

La ganadería de El Pilar protagonizó dos de las novilladas más triunfales que allí se celebraron. A los encierros de 2014 y la última de 2019, en las que en ambas un novillo fue premiado con la vuelta al ruedo, les cortaron siete orejas: Carlos Navarro y Alberto Escudero desorejaron a uno de sus oponentes y Alejandro Marcos cortó tres trofeos en la primera, mientras que el año pasado Grande y Diosleguarde también lograron el mismo botín del triple trofeo y Fernando Plaza paseó uno. Cuatro orejas se concedieron en aquella primera novillada de 2000 en la que se lidió un encierro de La Glorieta, propiedad entonces de Julio Robles. El maestro presenció aquel festejo desde el tendido ya desde su silla de ruedas. Aquel día, junto a Leandro Marcos y Matías Tejela, debutó con picadores Diego Ramos, que salió triunfador siendo el primero de los 18 novilleros de Salamanca que, de ahí en adelante, aparecerían en una cita con el escalafón menor pero que, por expectación, ambiente y todos los ojos que allí depositaban sus miradas, llegó a tener la vitola de una de las tardes clave del curso taurino en la provincia.