Al toreo le sigue faltando autoridad y le sobran comunicados. El papel con el que muestran su repulsa asociaciones y colectivos no sirve más que para el protagonismo o la muestra de enfado público ante una tropelía como la absurda y patética situación que convirtió en protagonista la semana pasada a Gijón, con el toreo como víctima. Dos toros, Feminista y Nigeriano, dieron la puntilla a una feria que se convirtió en referente los últimos. Dos toros que no tienen culpa de nada. Ni los toreros, ni empresarios, ni los ganaderos, ni nadie. Nadie ha hecho daño a nadie. Nadie ha buscado lanzar mensajes subliminales ni ha pretendido, y ni lo ha hecho, hacer daño a nadie. Ha sido la excusa barata y absurda que ha encontrado una corriente vociferante, desnortada y desinformada que busca sacar rédito de donde nadie espera ni imagina. Encima esas voces altisonantes han encontrado el amparo y el cobijo de una alcaldesa autoritaria y antitaurina que hace de su ciudad su particular cortijo para prohibir todo lo que no le gusta, sin reparar que representa a miles de gijoneses donde hay de todo, y donde entran todo tipo de gustos y opiniones. Y lo que hizo la alcaldesa es eso, faltar el respeto a quien no piensa como ella.

Y así, al toreo le han vuelto a dar su enésima bofetada y vuelve a esconderse y acobardarse en sus propios complejos. En su falta de unidad, en su falta de acción y sobre todo, en su falta de unión. El toreo está más preocupado de las rencillas entre sus protagonistas y en seguir poniendo de manifiesto la competencia desleal que existe entre todos los estamentos de la Fiesta en vez de ir todos a una para defenderla, potenciarla y darle proyección de respeto, unidad, fuerza y grandeza para dejar de ser el muñeco de feria al que disparan sin descanso las pelotas. Al toreo se las siguen tocando. Y nadie mueve un dedo. Nadie se atreve a dar un golpe encima de la mesa ni nadie osa liderar un proyecto que de verdad se gane el respeto de todo y de todos. Ahora ha sido Gijón, unos días antes fueron los espectáculos cómicos; pero antes fue Coruña, Vitoria, Barcelona... También fue la falta de respeto del ministerio con los toreros; y ahí están los ganaderos, sobreviviendo, dando la cara y manteniendo al principal protagonista de la Fiesta para que siga en danza, mientras nos dejen los líderes anti lo que sea.

El problema del mundo de toros es la falta de comunicación, la falta de transparencia y la falta de unidad. El toreo no se comunica con la sociedad. No aparece ni comparece. El último atropello de Gijón era motivo más que suficiente para que al día siguiente de las descabelladas palabras de la alcaldesa, se hubiera unido un verdadero comité de crisis, con la Fundación o quien sea al frente, y se hubiera presentado en Gijón, respaldados por todas las primeras figuras del toreo y de los ganaderos, y dar una rueda de prensa para denunciar la tropelía y que hubiera salido en todos los medios, igual que lo han logrado feministas y animalistas con la mentira y la demagogia por bandera. Pero nadie ha dicho nada, más que cuatro pataletas en las redes sociales o los comunicados de turno. Bien está pero no sirve de nada. No sirve para nada más que para demostrar la falta de estructura que no sabe defenderse ante nada ni ante nadie. El milagro del toreo es que siga viviendo.