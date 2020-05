Siguiendo la huella charra de Joselito. Cien años de la muerte del 'Rey de los Toreros'

Joselito compareció como matador de toros doce tardes en La Glorieta, de 1913 a 1919. Solo en dos campañas no tuvo presencia en Salamanca: 1914 y 1918. En su primera cita, la del 13 de septiembre, cortó a un toro de Carreros la primera de las doce orejas que paseó en este escenario. Nunca logró las dos de un ejemplar, pero hubo cuatro en las que consiguió un apéndice de cada uno de sus dos toros: El 12 de septiembre de 1915 fue la primera con las reses de Contreras; el mismo día de 1917 (la alternativa de Angelete) en tarde de concurso de ganaderías (Andrés Sánchez, Angoso, Sánchez Rico y Alipio Pérez Tabernero); y en 1919, las dos tardes, la del día 13 con Santa Coloma y la del día siguiente con la de Carmen de Federico.

En tres ediciones de la Feria actuó en tres paseíllos, siempre como uno de los toreros estelares del momento: 1915, 1916 y 1917. La primera actuación de 1915 se llevó una sonora bronca; en 1917 entre dos tardes de silencios firmó una de triunfo; mientras que en 1916 abrió aquel triplete lidiando en solitario los seis toros anunciados de Saltillo, remendados con uno de Amador García. En el contrato inicial de aquella Feria no se contemplada la encerrona. Iba a ser un mano a mano con Gaona, pero el diestro azteca no llegó a tiempo a La Glorieta y Joselito se tuvo que encargar de los seis toros. Fue muy dura para él. La tarde anterior que había toreado en Albacete y llegó a Salamanca por los pelos: solo media hora antes del inicio del paseíllo arribó en la estación, se tuvo que vestir de luces en el vagón del tren e, incluso apareció en la plaza sin afeitar porque no le dio tiempo. Llegó muy cansado y el encierro de Saltillo salió áspero y correoso, pese a la poca presencia que irritó y encrespó los ánimos del público. El caché de aquella corrida de toros, una vez se quedó en solitario con toda la corrida, se fijó en 18.000 pesetas. La bronca por la indecorosa presencia del ganado se prolongó al día siguiente. Al terminar el paseíllo brotó una nueva y sonora pitada para José, por "el choticidio" -según recogió la prensa- de la tarde anterior. Joselito logró amainar los encrespados ánimos de la afición. Cortó un trofeo de su segundo, un toro de Miura; el única de aquella tarde: Cocherito, Gaona y Pacomio, que completaban el cartel de cuatro espadas, se fueron de vacío. Joselito había vuelto a la senda triunfal que llevaba en esta plaza. De las cuatro tardes precedentes a esta encerrona había tocado pelo en tres; de las siete siguientes lo haría en cinco. De los 29 toros que toreó en La Glorieta le cortó una oreja a una docena.

El 11 de septiembre de 1916 se anunció para lidiar una de Saltillo con Gaona, este no llegó a tiempo y tuvo que matar Joselito los seis toros

Aunque Joselito El Gallo actuó como becerrista en La Glorieta en 1910 su presentación como matador de toros en Salamanca estaba prevista el 12 de septiembre de 1913. Sin embargo, aquella tarde de viernes, segunda de feria, no pudo torear. El torero de Gelves sufrió un accidente con el automóvil que le traía desde Calatayud a la capital charra; y, aunque se vistió de torero e incluso llegó a estar en el patio de cuadrillas, antes del paseíllo, pasó por la enfermería y le reconoció el equipo médico que le aconsejó no torear, según explica Paco Aguado, biógrafo del gran Joselito con su obra maestra 'El rey de los Toreros'. Aquella función quedó en un mano a mano entre Bombita y Vicente Pastor, que lidiaron toros de José Manuel García, de Tejadillo. Bombita paseó el único trofeo en el quinto. El parte médico decía que Joselito presentaba una "ligera herida en la cara y atolondramiento", lo que le impedía tomar parte en la corrida. Al día siguiente ya sí que hizo el paseíllo junto a Machaquito y Vicente Pastor con toros de Carreros.