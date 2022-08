El oligopolia que impera en la tauromaquia a la vez lo condena. Y al mismo tiempo le lleva en la situación que está. Que el toreo en la actualidad esté en manos de media docena de grandes —atendiendo al volumen no al ingenio de su labor en pro del fomento de la fiesta— empresarios taurinos hace que el espectáculo se haya estancado y de ahí no se mueva como esperando su defunción. Esta misma semana leí una frase lapidaria de un aficionado en las redes sociales, donde no todo es malo, solo hay que saber leer y elegir a las personas con criterio y tener en cuenta a quien de verdad lo merece: “Integridad del toro al salir al ruedo, señores toreros, empresarios y ganaderos. No jueguen a engañarnos o se quedarán solos”. Ese es el lastre que arrastran desde hace no pocos años y que les dejó con las vergüenzas al aire cuando llegó la pandemia del coronavirus que arrasó con todo. Se quedarán solos porque no quieren a nadie a su alrededor que les moleste y les incomode. Se quedarán solos porque, salvo excepciones y carteles puntuales, no ofrecen un espectáculo atractivo con quien de verdad lo merece, sino que buscan solo sus intereses sin poner en valor el toreo. Se quedarán solos porque ofrecen una fiesta manipulada. Se quedarán sin clientes porque el aficionado se termina aburriendo de los abusos. No tendrán compañía porque no se puede jugar con el dinero del aficionado a quien le cuesta mucho ganarlo y nadie se lo regala. Se quedarán solos porque no son justos, porque no premian ni quieren poner en valor lo que los toreros se ganan en el ruedo. Y quien dice toreros, dice también ganaderos, que son los únicos a los que deben la materia prima indispensable de este espectáculo. Se quedarán solos porque no hacen las ferias y no cierran los carteles pensando en el interés del aficionado que es a quien deben de cuidar, mimar y proteger, para que siga pasando por taquilla. Se quedarán solos porque el espectáculo que ofertan y ponen sobre la mesa no está a la altura del precio que valen las entradas. Se quedarán solos porque no se puede jugar con el prestigio y la categoría del toro íntegro. Se quedarán solos porque no saben promocionar el espectáculo que organizan. Se quedarán solos porque no saben que ese espectáculo que ponen en escena llegue a los medios de comunicación, a los tradicionales y a los que imperan en la generación de los nativos digitales. Se quedarán solos porque les cuesta más que a ninguno adaptarse a los tiempos en los que viven. Se quedarán solos porque no tienen la categoría de darle eso mismo a los toreros que la tienen y no bailan al ritmo y al son que ellos quieren. Faltan empresarios con personalidad para ser diferentes y ganarse la confianza de sus clientes que perdieron hace tiempo. Se quedarán solos...

El oligopolio empresarial es una tela de araña que lejos de enemistarse se alimenta entre ellos mismos. Y ahí no puede entrar nadie. Ni quieren ni le interesa. No quieren que progresen nuevos empresarios que terminan cayendo en sus garras. No quieren que surjan nuevos valores entre los toreros, a los que ni promocionan ni tampoco le dan la oportunidad de seguir creciendo y demostrar si su primer triunfo tiene el valor de la continuidad. No quieren abrir el abanico de las ganaderías y así siempre lidian las mismas en las mismas plazas. No tienen la capacidad de persuasión para convencer a los toreros de ese cambio de ritmo del toreo para lograr que el aficionado vuelva a ilusionarse con el toreo. Y así, claro que se quedarán solos.