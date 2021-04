Salvar la tauromaquia

EL fútbol se tiene que adaptar a los tiempos. Llevamos unos años que baja la expectación y las audiencias. Las nuevas tecnologías y las redes sociales han cambiado los tiempos y el fútbol tiene que adaptarse. Los estadios demuestran que a los jóvenes, de 16 a 24 años, no les interesa el fútbol, tienen otras plataformas donde distraerse. La pandemia lo ha acelerado todo. Hacemos esto (la nueva Súperliga) para salvar el fútbol, que está en un momento crítico. Y lo hacemos para que pueda vivir en los próximos 20 años con tranquilidad. Hay que cambiar algo si queremos que el fútbol siga viviendo. En la situación que estamos, morimos... Todas estas frases son titulares cogidos a vuela pluma a Florentino Pérez en la entrevista de Josep Pedrerol en El Chiringuito tras el lanzamiento de la nueva Súperliga, que reunirá en una competición a los mejores equipos de Europa. Quiten la palabra “fútbol” y cámbienla por “toros” y verán el gravísimo problema ante el que está la tauromaquia sin que ninguno de sus protagonistas repare ni haya movido un dedo para salvarla. Lo que pasa que aquí ves una mente abierta e inteligente que quiere salvar el fútbol, hoy con bastantes más dosis de salud que la tauromaquia, y en los toros a los poderosos no les importa que muera la Fiesta, aunque ellos sean los últimos protagonistas que apuran la leche de la vaca. La vaca tiene que comer. Si no come, no da leche. Y los taurinos parece que prefieren la muerte de la vaca antes que proporcionarle alimento. Así, ni leche ni crías que garanticen la continuidad.

La pandemia lo aceleró todo. Pero al toreo le faltan empresarios audaces y atrevidos, innovadores, con visión de futuro y capaces de atisbar el problema ante el que han querido vivir de espaldas para no hacerle frente. Antes de la llegada del virus, los cosos ya empezaban a vaciarse, víctima de una estructura caduca, sin valores y desfasada. Víctima de sus vicios, de sus egos y sus defectos. De su propio egoísmo. La tauromaquia siempre va por detrás de la sociedad y el mundo. En tecnología, en comunicación, en información. Se adapta el último. Y llega tarde. ¿Qué hizo el toreo y sus protagonistas, los que mueven sus hilos, para dotar de salud al sector? Lo mismo antes, durante y en pandemia: nada. Las grandes empresas se escondieron en sus madrigueras, y solo compitieron por ver quién olvidaba más a sus clientes. No son ni ganaderías ni toreros. Son los espectadores. Y prefirieron desaparecer al tiempo que las figuras repetían esa sensación de desidia de que ellos bastante tienen con torear. No es poco, es verdad. Pero en el momento más duro de la historia tal vez se esperaba una reacción más rotunda. Una imagen de compromiso real y contundente con la Fiesta. Si Florentino se atreve a calificar el momento del fútbol como “crítico”, no quiero pensar qué pensaría si abriera la puerta de la tauromaquia. Si digo que llevamos un retraso en la reacción de veinte años puede que no exagere. Pero aquí nadie movió un dedo. No hubo respuesta. Ni una pandemia les hizo despertar para salvar la tauromaquia. Y si llega otra, estaremos igual. O entonces ya ni eso... Se buscan mentes pensantes. Los de hoy ya se retrataron.