Así quedó el escalafón taurino de 2025: de Talavante a Marco Pérez El diestro extremeño lideró la tabla de matadores de toros de 2025, en la que el joven valor fue uno de los 17 diestros que tomaron la alternativa y también quien lideró la clasificación entre los toreros charros: desde 2014 un salmantino no llegaba a la treintena de paseíllos

Javier Lorenzo Salamanca Domingo, 9 de noviembre 2025, 07:00 Comenta Compartir

Alejandro Talavante terminó líder del escalafón de 2025 y fue la primera vez que logró esta posición en su carrera. El extremeño toreó más que ninguno, 65 corridas de toros, aunque sumó tres paseíllos menos que en su temporada anterior que lideró Roca Rey, con 70 actuaciones. Talavante toreó más que ninguno pero no fue el que más huella dejó en una campaña en la que Morante de la Puebla, con medio centenar de actuaciones, pudo con todo y con todos. Hubiera podido incluso también con los números de Talavante si no es por el percance de Pontevedra que finalmente le impidió cumplir la veintena de contratos de perdió entre mediados de agosto y primeros de septiembre.

El diestro extremeño lideró la tabla pero fue Borja Jiménez, quien quedó en el segundo lugar, quien mostró más contundencia a lo lago de todo el curso no solo en el éxito si no también en los triunfos en las plazas de máxima categoría del circuito: dos orejas a un toro de Jandilla en la Feria de Abril de Sevilla, puerta grande después de desorejar a un toro de Victorino Martín en las Ventas de Madrid, tres orejas en Dax (Francia) de toros de El Freixo, dos en Béziers (Francia) a uno de Pedraza de Yeltes que precedieron al histórico indulto del Tapaboca de La Quinta en las Corridas Generales de Bilbao. Emilio de Justo, con gran regularidad en el triunfo a lo largo de toda la temporada, con el broche de la puerta grande de Madrid en la Feria de Otoño (la quinta de toda su carrera), completó el podio del escalafón 2025 de matadores de toros.

Junto a Talavante, Borja Jiménez y Emilio de Justo y, por delante de Morante de la Puebla, Juan Ortega (en cuarto lugar en el escalafón) completó la nómina de los cinco espadas que llegaron al medio centenar de paseíllos en 2025. Solo cuatro (Roca Rey, Talavante, Daniel Luque y Castella) pasaron de esta cifra de las 50 corridas de toros en 2024. Respecto a aquellas cifras Sebastián Castella descendió este año hasta la sexta posición (48); Roca Rey se desplomó hasta las 39 actuaciones quedando en el octavo lugar; mientras que Daniel Luque bajó hasta las 33 corridas de toros quedando undécimo en el escalafón.

Entre las 17 alternativas concedidas en la temporada 2025 se situaron las de Javier Blanco y Marco Pérez que formaron parte de la nómina de nueve matadores de toros salmantinos que se vistieron de luces este año. El mismo número que el año pasado. De la nómina de 2024 se cayeron Álvaro de la Calle, Antonio Grande y El Roque; y además de las dos alternativas se incorporó con un paseíllo Juan del Álamo, tras pasar 2024 en blanco por ruedos europeos.Marco Pérez—que se sitió entre los quince primeros de la clasificación— fue el diestro que lideró la tabla salmantina con 30 corridas de toros y perdió una decena más entre finales de junio y julio por el grave percance que sufrió en Alicante el 22 de junio. El nuevo matador de toros charro tomó el testigo de Damián Castaño, que fue quien encabezó el escalafón charro en 2024; y en 2025, con 19 paseíllos, toreó su mayor número de corridas de toros en una misma temporada. Estos dos junto a Ismael Martín fueron los tres únicos que pasaron la decena de actuaciones entre los espadas charros.

Las treinta corridas de toros con las que Marco Pérez cerró su primera media campaña como matador de alternativa recuperan una marca, la de llegar a las treinta corridas de toros, que no se producía desde hace más de una década, cuando Javier Castaño cerró la campaña de 2014 con 32 paseíllos.

El escalafón

Alejandro Talavante lideró la tabla de matadores de toros en 2025 (con 65 corridas de toros) y Marco Pérez, en décimo quinta posición, con treinta paseíllos, fue el diestro salmantino que más veces se vistió de luces en la que fue su primera temporada como matador de toros, tras la triunfal alternativa que tomó en Nimes (Francia) el 6 de junio.

1. Alejandro Talavante (65 corridas de toros-106 orejas)

2. Borja Jiménez (58-97)

3. Emilio de Justo (53-89)

4. Juan Ortega (51-44)

5. Morante de la Puebla (50-55)

6. Sebastián Castella (48 67)

7. Manuel Escribano (39-73)

8. Roca Rey (39-51)

9. Miguel Ángel Perera (35-42)

10. Tomás Rufo (34-56)

11. Daniel Luque (33-57)

12. Manzanares (33-37)

13. El Fandi (31-78)

14. Pablo Aguado (31-29)

15. Marco Pérez (30 corridas de toros - 66 orejas)

(...)

23. Damián Castaño (19 corridas de toros - 8 orejas)

35. Ismael Martín (12-19)

56. Javier Castaño (6-4)

58. Manuel Diosleguarde (5-14)

115. Pedro Gutiérrez 'El Capea' (1-5)

128. Alejandro Marcos (1-2)

134. Javier Blanco (1-2)

136. Juan del Álamo (1-2)