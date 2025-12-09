La primera feria taurina de 2026 en la calle: Estos son los carteles de Castellón Marco Pérez se presentará el 12 de marzo en el coso del paseo de Ribalta para lidiar toros de Montalvo. Las ganaderías de Hermanos García Jiménez, Domingo Hernández y Hermanas Angoso, además del novillero Noel García, completan las bazas salmantinas del serial

Marco Pérez brinda un toro en la plaza de toros de La Glorieta.

Javier Lorenzo Salamanca Martes, 9 de diciembre 2025, 20:03

Marco Pérez y el alumnos de la Escuela taurina de Salamanca Noel García, junto a las ganaderías de Montalvo, Hermanos García Jiménez, Domingo Hernández y Hermanas Angoso (en una sin caballos), son las bazas salmantinas en las combinaciones de la Magdalena de Castellón que es la primera feria taurina que lanza de manera oficial sus carteles para la temporada de 2026. Un ciclo que estará compuesto por cinco corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada sin picadores y una clase práctica que se desarrollarán del 8 al 15 de marzo con los siguientes carteles:

–Domingo, 8 de marzo. Toros de La Quinta, para Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta.

–Lunes, 9 de marzo. Toros de Los Espartales, para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

–Martes, 10 de marzo. Clase práctica, con erales de Aida Jovani, para Noel García (Escuela taurina de Salamanca), Abel Rodríguez (E.T. Castellón), Jaime Padilla (E.T. Málaga), Bruno Martínez (E.T. Castellón), Pablo Torres (E.T. Valencia) y Celso Ortega (E.T. La Gallosina de El Puerto de Santa María).

–Miércoles 11. Novillada sin picadores, con erales de Hermanas Angoso, para Juan Zamora, Iker de Virgilio, Ian Bermejo, Jorge Escamilla, Rodrigo Villalón y Lisares.

–Jueves, 12 de marzo. Toros de Montalvo, para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez.

–Viernes, 13. Toros de Hermanos García Jiménez para José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado.

–Sábado 14. Toros de Zalduendo, para Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo.

–Domingo 15. Toros de Domingo Hernández, para Alejandro Talavante y Juan Ortega, mano a mano.