Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Marco Pérez brinda un toro en la plaza de toros de La Glorieta. ALMEIDA

La primera feria taurina de 2026 en la calle: Estos son los carteles de Castellón

Marco Pérez se presentará el 12 de marzo en el coso del paseo de Ribalta para lidiar toros de Montalvo. Las ganaderías de Hermanos García Jiménez, Domingo Hernández y Hermanas Angoso, además del novillero Noel García, completan las bazas salmantinas del serial

Javier Lorenzo

Javier Lorenzo

Salamanca

Martes, 9 de diciembre 2025, 20:03

Comenta

Marco Pérez y el alumnos de la Escuela taurina de Salamanca Noel García, junto a las ganaderías de Montalvo, Hermanos García Jiménez, Domingo Hernández y Hermanas Angoso (en una sin caballos), son las bazas salmantinas en las combinaciones de la Magdalena de Castellón que es la primera feria taurina que lanza de manera oficial sus carteles para la temporada de 2026. Un ciclo que estará compuesto por cinco corridas de toros, un festejo de rejones, una novillada sin picadores y una clase práctica que se desarrollarán del 8 al 15 de marzo con los siguientes carteles:

Domingo, 8 de marzo. Toros de La Quinta, para Ginés Marín, Aarón Palacio y Javier Zulueta.

Lunes, 9 de marzo. Toros de Los Espartales, para los rejoneadores Rui Fernandes, Diego Ventura y Lea Vicens.

Martes, 10 de marzo. Clase práctica, con erales de Aida Jovani, para Noel García (Escuela taurina de Salamanca), Abel Rodríguez (E.T. Castellón), Jaime Padilla (E.T. Málaga), Bruno Martínez (E.T. Castellón), Pablo Torres (E.T. Valencia) y Celso Ortega (E.T. La Gallosina de El Puerto de Santa María).

Miércoles 11. Novillada sin picadores, con erales de Hermanas Angoso, para Juan Zamora, Iker de Virgilio, Ian Bermejo, Jorge Escamilla, Rodrigo Villalón y Lisares.

Jueves, 12 de marzo. Toros de Montalvo, para Miguel Ángel Perera, Tomás Rufo y Marco Pérez.

Viernes, 13. Toros de Hermanos García Jiménez para José María Manzanares, Roca Rey y Pablo Aguado.

Sábado 14. Toros de Zalduendo, para Sebastián Castella, Daniel Luque y Emilio de Justo.

Domingo 15. Toros de Domingo Hernández, para Alejandro Talavante y Juan Ortega, mano a mano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los 21 municipios de la provincia en los que no vive ni un solo inmigrante
  2. 2 El pueblo salmantino en el que todos sus vecinos quisieron emigrar: «No tenían para comer»
  3. 3 Un jabalí sorprende a los salmantinos en los alrededores del Puente Romano
  4. 4 Primer club que pide perdón público por los incidentes en el fútbol base salmantino
  5. 5 San Carlos se abarrota para despedir a Silvestre Sánchez Sierra
  6. 6 Mala semana para ponerse enfermo: arranca la huelga de médicos con las urgencias en ascenso
  7. 7 Consulta los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este martes 9 de diciembre
  8. 8 El gesto de la Ponferradina que todo Unionistas aplaude
  9. 9 Presentación del Puerto Seco de Salamanca: un impulso estratégico para la provincia
  10. 10

    La cuarta parte de la población de Garrido ha nacido en el extranjero

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La primera feria taurina de 2026 en la calle: Estos son los carteles de Castellón

La primera feria taurina de 2026 en la calle: Estos son los carteles de Castellón