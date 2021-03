Ya están en la calle los carteles de la primera corrida de toros de la temporada en Castilla y León. El reencuentro con los espectáculos taurinos mayores después de que el último se celebrara en La Glorieta en septiembre de 2019 en el penúltimo espectáculo de la Feria de Salamanca. Diecinueve meses después y una pandemia por medio que todavía sigue descontrolada. Villoria será el escenario y el teatro Municipal de Las Villas abrió sus puertas para presentar el cartel que medirá a los hermanos Javier y Damián Castaño que, por primera vez en sus carreras, actuarán mano a mano en una corrida de toros. Ante ellos un precioso encierro de la ganadería de Castillejo de Huebra, que en este mismo acto se proyectó en imágenes para deleite de los aficionados que acudieron a la puesta de largo de este primer evento taurino del año en Salamanca y que contó con los protagonistas que lidiarán y harán el paseíllo el próximo 24 de abril en el coso de Villoria. Todos unidos por la “ilusión” de volver a verse acartelados. “Hemos notado a la gente con muchas ganas de apoyar, hemos sentido las ganas de toros que hay”, confesó la ganadera María José Majeroni al terminar el acto que además resaltó “la importancia” que tienen las empresas, los ganaderos y los toreros de que “se den festejos y se tire para adelante en un momento tan complicado para todos”.

Para Javier Castaño será el reencuentro con el traje de luces después de que el año pasado fuera el único matador de toros salmantino que logró vestirse de luces, en plena pandemia: “Torear siempre es especial, siempre es una motivación y un momento así, como el que vivimos, aún más. Se multiplican todos los estímulos”. Además, en el caso del diestro salmantino esta corrida de toros será la primera de la temporada en la que va a cumplir veinte años de alternativa (San Sebastián, 1 de abril de 2001): “Va a ser por todo un festejo muy especial”. Entre esos detalles que hacen la tarde especial además está la rivalidad en el ruedo con su hermano: “¡Eso que nadie lo dude!”, confesó Javier Castaño: “Entrenamos juntos a diario, los dos nos aportamos muchas pero que vamos a salir al ruedo a no dejarnos ganar la partida está claro. Siempre quiero ser mejor que él”. Sobre la ganadería de Castillejo de Huebra confesó: “Tiene un fondo extraordinario y son toros que por norma te permiten torear con mucha profundidad”.

Bastante más tiempo que Javier Castaño lleva Damián Castaño sin enfundarse el chispeante. La última vez fue el 12 de octubre de 2019: “Si en aquel momento me dicen que iba a pasar todo lo que ha sucedido desde entonces, no me lo creo”, confesó el menor de los Castaño. Tal vez por eso afirmó contundente: “Para mi, volver a torear es como volver a la vida”. Y lo hace con una de sus ganaderías de cabecera, donde suele ser un habitual cada año en los tentaderos pero que jamás ha toreado una novillada o una corrida de toros con este hierro: “Por eso en Villoria se va a cumplir otro sueño”. Ahora los deseos de los tres es que lleguen acompañados del triunfo que todos ansian.