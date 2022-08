Porritas se lleva el festival de Guijuelo

El festival festival tardó en lanzarse y no llegó a hacerlo del todo. Solo la pasión del paisanaje que llevó en volandas a Porritas de Guijuelo que, al final, firmaría alguno de los pasajes más destacados de la fiesta con la que celebró los 25 años de su doctorado. Para él fue un bravo Calcito de Galache, que tuvo intensidad y entregadas embestidas; menos exigentes que el Mitinero de La Ventana que hizo cuarto que hizo emplearse a fondo a Manuel Jesús ‘El Cid’.

El único para paladear el toreo se lo llevó Javier Conde, se llamó Garavito y tuvo el son excelso de unas almibaradas embestidas que casi se derretían y costaban mantenerlas en pie. La doble ración de murubes, con el hierro de Carmen Lorenzo, no fueron para grandes alegrías: Amargo el que se llevó Jesulín, mientras que Jesús Iglesias no logró imponerse ni pulsar la tecla exacta del noble quinto al que le faltó entrega. Para todo ello se emplearon dos horas y cuarto un exceso para un festín de cinco capítulos.

Caldereto se paró de salida en el capote de Jesulín de Ubrique, que tuvo el mal gusto de recibir a su oponente sin el sombrero calado. Empujó de lado y con un solo pitón en el caballo que montaba Andrés Pérez, al que su matador le pidió emplearse en el segundo puyazo. Al final pareció poco castigo. Salió punteando con mal estilo del encuentro con el peto. Parado y a la defensiva le costó un mundo desplazarse en cuanto el de Ubrique se abrió de muleta. Se le coló en dos ocasiones por la derecha y de inmediato, por la izquierda, trató de corregirle los defectos con vanos resultados. Jesulín le dedicó más tiempo del que merecía su oponente.

Brocho, gacho, cubeto, Garavito, de Puerto de San Lorenzo, derrochó abundantes dosis de calidad que le hubieran servido para él y para el novillo que ya estaba en el desolladero. Se entregó con clase y nobleza en el capote de Javier Conde, que estaba encantado con la nobleza del animal. Brinda al maestro Capea, al que obliga a salir al ruedo en el que inmortalizó hace un par de meses su medio siglo de alternativa. Dejó detalles, recortes y muletazos sueltos al ralentí en una faena irregular, improvisada en la que le costó sujetar los pies a veces y en la que soñó muletazos otras. Todo entre ademanes, jaleos a sí mismo y gestos de arrebato y complicidad con el público que no supo muy bien cómo tomarse. Encantado de sí mismo, no se fue nadie de la plaza sin su abrazo, beso ni su gesto de complicidad.

Porritas pareció soltar los nervios que le atenazaban hasta el momento del paseíllo en cuanto apareció su novillo. Se templó y gustó en el saludo de capa y también en el quite por Chicuelo. Le costó dominar y colocar a Bejarano en la brega y Porritas pasó más apuros de los debidos en banderillas. Tuvo poder y sabor añejo el inicio con doblones con los que se impuso a la brava condición de Calcito. Luego mostró pausa y temple en la muleta. Corrió demasiada plaza pero todo tuvo el aroma del toreo de sus tiempos.

El Cid firmó un gran saludo de capa al novillo de La Ventana del Puerto, que embistió entregado, con nobleza y recorrido. Mitinero se llamaba. En la muleta sacó carácter. Bravo y con transmisión, tuvo emotividad siempre, intensidad en todas y cada una de las embestidas en las que pedía firmeza, seguridad y exigencia. La clave fue llevarlo tapado para que no viera más que muleta. Y eso fue lo que hizo el torero de Salteras que mantiene la esencia de su toreo intacta, el gusto con la mano derecha y el poder y el dominio con la zurda. Se le metió en cuanto se descuidó por dentro y el torero le aguantó siempre con una técnica prodigiosa para abrir la embestida en el momento preciso. Esa dosis de casta afloró al quedarse casi sin picar y por eso El Cid tuvo que limar ese punto de fiereza con el dominio de su muleta.

Le costó imponerse y dominar a Jesús Iglesias a Flor, el eral de Carmen Lorenzo. Y eso le hizo que pasara fatigas en inicio del trasteo. Cuando se decidió a bajarle la mano y poderle navegó con más desahogo, no lo hizo siempre. No terminó de hallar el acople suficiente. No encontró toro en el primer envite de la suetre suprema y se tiró con una rectitud encomiable en el segundo envite para enterrar la tizona en todo lo alto. Eso le sirvió para pasear el doble trofeo y sumarse la fiesta de Porritas.