Plazas cerradas. Cuando una plaza de toros se cierra, se cierra también una ilusión

El toreo es una escuela de valores. Lo ha sido siempre y lo seguirá siendo, porque lo que aquí se enseña va mucho más allá de la muerte del toro. Es una filosofía de vida, una manera de entenderla. La educación, el espíritu de superación, la constancia, el sacrificio, el respeto... son valores que se inculcan en las escuelas de tauromaquia y que se ejemplifican y se aprenden en los cosos. El toreo es un arte incomprendido muchas veces. O mal explicado otras. Al toreo le falta quien lo explique. El toreo vive recluído en sí mismo ante un desconocimiento generalizado que le lleva a no brillar como debería ni a ser reconocido como merece. Detrás de cada torero hay una historia apasionante. De la figura y del modesto. De quien lo ha logrado todo y de quien sueña con saborearlo. El toreo, tan duro y tan sacrificado, en todas sus facetas, es a la vez también el mejor escuela para saber andar por la vida con la rectitud de los hombres que siempre fueron grandes y se ganaron el respeto de quien supo admirarlos.

Al toreo le llueven críticas y ataques infundados. Muchos desde el desconocimiento. Asentados la mayoría en quedarse atascados en el pasaje de la muerte del animal. A nadie se le pide ni se le obliga que sea aficionado, pero se le debería obligar a conocer un arte, un espectáculo, un evento... como lo quieran llamar antes no solo de criticarlo sino de proponer su prohibición. Porque no le gusta. Con ese argumento tan vano, miserable y absurdo.

En Francia se va a votar en unos días una propuesta de ley que trata de prohibir los espectáculos taurinos en aquel país. En Colombia se hizo la semana pasada. Explotan bombas por todos los sitios, lanzan balas sin piedad mientras solo hacemos por esquivarlas. Mientras, no hay un plan. No hay ninguna estrategia. El sector vive impasible y nadie mueve un dedo a la espera de no se sabe qué. Ajeno a todo. En una realidad paralela. Una figura histórica como César Rincón saltó a la palestra la semana pasada para defender el toreo en su país de Colombia —al que llevó por el mundo entero como uno de sus grandes embajadores tras su histórico paso por los ruedos— en plena ofensiva antitaurina: “Las plazas de toros fueron mi colegio, mi universidad. Ahora, muchas de ellas están cerradas. ¿El motivo? La intolerancia. Somos víctimas”, dijo en una intervención memorable con el argumento de la sensatez. Se cierran plazas porque sí. Sin saber que son una fuente de riqueza, de cultura y de educación. Y de vida. Sin saber que esa puerta que se cierra sirve para negarle el pan a una familia, para inspirar a un artista o, simplemente, para alimentar el sueño de un niño o un anciano. O se cierra simplemente una ilusión. La ilusión de emocionarse viendo a un hombre jugarse la vida mientras crea arte. A los que quieren la abolición no les pido que lo entiendan, pero sí que lo respeten.