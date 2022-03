Pérez Pinto se arrebata y le corta un rabo a un bravo Montalvo

Pérez Pinto ha cerrado el Carnaval a lo grande. Ha cerrado un alboroto y ha salido como uno de los nombres propios y triunfadores de la parte seria de las fiestas. Le ha cortado el rabo a un novillo, el cuarto, bravísimo de Montalvo, ganadería que ha lidiado un encierro tan desigual en hechuras como en comportamiento. Hasta que ha saltado este cuarto de y se ha impuesto su soberbio juego había destacado por su interés y buen fondo el que ha roto la tarde, mientras que en medio se ha lidiado un segundo grandón y noblón que no se ha comido a nadie y un tercero que ha sacado dinamita y quiso devorar a Alejandro Marcos. En la antípodas del que abrochó la función que resultó tremendamente bueno, fue a más en las embestidas y no se le hizo justicia solo con la ovación en el arrastre. Mereció algo más. Todos aparecieron en el ruedo con la divisa equivocada, lucieron cintas de colores blanca y roja, en vez de azul y amarilla como corresponde a los toros criados en Linejo. Con ellos Garrido estuvo solvente, Ginés Marín dejó detalles de gran torería, Alejandro Marcos no tuvo ninguna opción, y Pérez Pinto se pegó un auténtico festín.

José Garrido se impuso con un poderoso inicio por abajo, con muletazos largos y la pierna flexionada en el inicio del trasteo, que sirvieron para atemperar al novillo de Montalvo, que los tomó con codicia y buena respuesta por abajo.