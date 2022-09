Leo Valadez abre la cuarta puerta grande de la Feria el día de su presentación en La Glorieta

Quinto toro. Inspector, nº37. Negro bragado corrido girón axiblanco algo salpicado, de 495 kilos, nacido en noviembre de 2017 con el hierro de La Ventana del Puerto. Leve puyazo de Juan Melgar y dos buenos pares de banderillas de Curro Vivas que el público no reconoce. Ureña brinda al público después de que El Soro vuelva a la carga con otro aplaudido solo de trompeta. Muletazos de tanteo con la pierna flexionada para atemperar la embestida del de La Ventana. Se acopla con su oponente el murciano. Pronto y codioso Inspector. Buena serie con la derecha de Ureña. Toma la muleta con la izquierda y deja dos naturales corriendo la mano larguísimos y toreros. El murciano está firmando lo más destacado de la tarde. Vuelve a la derecha acortando las distancias para regresar a la izquierda. Casi le prende el de La Ventana con el pitón izquierdo antes de dejar otra serie con mucho gusto que levanta a los tentidos. Firme, valiente y torero el murciano aprovechando la bravura de Inspector al que algunos ya le piden el indulto. Un reconocimiento que no vendría a cuento. Ureña epiloga con una tanda de naturales con la derecha. Estocada casi entera recibiendo. Inspector tarda en doblar pero está muriendo como un el toro bravo que es. Aplaude el público y el propio Ureña viendo que el toro quiere morir en los medios. Injustamente el toro se queda sin la vuelta la ruedo y los tendidos dedican una bronca al presidente por no conceder la segunda oreja. | OREJA TRAS AVISO Y FUERTE PETICIÓN DE LA SEGUNDA