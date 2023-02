Pañuelo verde

A Pedro Sánchez y su cuadrilla de políticos antitaurinos, le han vuelto a echar el toro al corral. El Supremo le ha sacado las vergüenzas que no tienen. Y les han vuelto a dejar en evidencia de sus manifiestas decisiones interesadas para ningunear, e incluso prohibir, lo que no les gusta. Simplemente por eso, porque no les gusta.

Y ahí tienen a la tauromaquia en el punto de mira desde que se pusieron al mando para convertir al país en una caricatura de lo que fue. No pueden con ella porque, con sus defensores y detractores, está más arraigada al país que ellos mismos.

El toreo forma parte de la historia de España a la que ellos pasarán por sus peregrinas decisiones, por su lamentable gestión y sus mentiras. Mentiras que se repiten sin escrúpulos, con las que hacen y quieren disfrazar al toreo en una realidad que les queda lejos para desprestigiarlo sin conocerlo escudándose en la muerte de un animal al que, lejos de proteger, ello quieren fulminar. Y con ello una profesión, a un arte secular, que ha sido fuente de inspiración de innumerables artistas de las más variadas representaciones a los que Sánchez y sus secuaces considerarán incultos y analfabetos porque como usted y yo disfrutamos viendo cómo matan un animal.

Nada más lejos de la realidad. En eso es en lo único en lo que se quedan, desconociendo lo que la envuelve, significa y repercute. Es absurdo enseñarle eso a quien no quiere escuchar.

No escuchan pero sí prohíben. Censuran sin escrúpulos ni importarles lo que no les gusta. Ahora se han vuelto a llevar una nueva bofetada de la Justicia.

Redactaron de tal manera la norma del Bono Cultural, dejando fuera los toros para que los jóvenes no pudieran invertir en la cultura que les gusta, solo porque el toreo no es apetecible para Sánchez. Y lo censuraron. Ahora la lógica se ha impuesto.

El Supremo ha anulado la exclusión de los espectáculos taurinos del bono cultural “por la falta de justificación del Gobierno”. El Gobierno no justifica porque no tiene justificación. La lógica tiene que volver a ocupar su sitio en la realidad en la que vivimos.

De momento, el Supremo ha vuelto a sacarle el pañuelo verde a Sánchez, le ha vuelto a obligar a rectificar. Esta vez el toreo ha ganado una batalla. Gracias a la Fundación del Toro de Lidia.