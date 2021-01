El toreo en España sigue navegando en su oscurantismo. Si es verdad que va a haber toros en Castellón y Valencia, por muy reducidas que vayan a ser sus ferias, es una buena noticia. Y si los va a haber en Sevilla, como se pretende, es otro destacado aún mejor. Y si hay una feria de San Isidro con toros en Las Ventas el día del patrón y una docena de festejos entre la última semana de mayo y primera de junio nos podíamos dar por contentos con el incierto nubarrón que tenemos encima. Eso es lo que se cuece en el ‘backstage‘ del toreo. Pero nadie sabe nada. Y nadie se atreve a mover ficha. Los ganaderos no tienen noticias de casi nadie y casi nadie tiene reseñados toros para las funciones que se pudieran celebrar. Si todo eso fuera cierto, sería un error, otro -además del silencio que se debería romper de una vez por todas para alimentar el alma del aficionado y darle noticias positivas en torno al toreo de una dichosa vez-, que todas esas ferias se coparan única y exclusivamente de primeros espadas cerrando la puerta a la generación de toreros jóvenes que milagrosamente lograron asomar la cabeza y destacar en las temporadas previas a la pandemia. Toreros a los que se les ha ninguneado y se les ha condenado al pozo del ostracismo, incluso el olvido, con triunfos resonantes debajo del brazo. Es verdad que la reconstrucción y la vuelta del toreo a la escena la deben comandar las primeras figuras con grandes acontecimientos. Bien está. Los necesitamos. Pero no solo el toreo puede y debe vivir de eso. De una vez por todas se deben de abrir los carteles a toreros jóvenes, nuevos y emergentes que den un soplo de novedad a los carteles. Y ahora hay una amplia baraja en los que se debe de confiar para plantar la semilla del futuro.

Plazas como Valencia, Sevilla o Madrid no pueden recortar sus ferias de manera drástica y contar única y exclusivamente con los primeros espadas en una serie limitada de festejos que no aporten otra cosa sino una carta con fecha de caducidad fijada al espectáculo. El toreo post COVID debe darles cabida sin renunciar a los que vienen por detrás. Cada feria de primera o de segunda, por mucho que se reduzca, debe contar, mejor que con un cartel única y exclusivamente para jóvenes o emergentes a los que rápido, los impacientes e interesados, le impongan la vitola de que no llevan gente a la plaza (tres figuras juntas tampoco garantizan ya, a día de hoy, un ‘no hay billetes’, salvo en citas puntuales), con un puesto en cada uno de los carteles que se anuncien para darle promoción y visibilidad, promoción al espectáculo, para crear oportunidades reales de destacar y de lanzamiento, para generar ilusión en el aficionado (cansado ya de ver los mismos carteles en las dos últimas décadas) y para ofrecer una nueva imagen de la fiesta poniendo fin de una vez al intercambio de toreros en carteles acomodados y recuperar así la rivalidad perdida. Un lastre que ha ido en detrimento del espectáculo, aunque no lo crean, en contra de sus protagonistas y para colmo en contra del aficionado que, aunque tampoco lo hagan, es el primero en quien deben pensar. Entre otras cosas porque es quien seguirá sustentando el toreo cuando cuelguen el chispeante. Hay tiempo. ¡Solo! hay que querer.