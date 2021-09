Antonio Grande corta la única oreja de la novillada y a Diosleguarde se le esfuma el triunfo por la espada

Cuarto novillo. Huracán (número 47, enero de 2018, 415 kilos, negro).

Antonio Grande. Aplaudido saludo a la verónica. Chicuelinas al paso deslavazadas para colocar al toro en suerte. Recibe un puyazo tras un violento encuentro con el caballo. Quite de Diego San Román incomprensiblemente pitado por el público a pesar de haberse jugado el tipo. Antonio Grande sale decidido a salir por la puerta grande con un inicio de faena rodillas en tierra. El novillo toma con prontitud la muleta en una tanda con la mano derecha un tanto desigual. Sigue con la derecha sin darle a la faena una continuidad y ligazón. Suena la música, pero ahora por el pitón izquierdo Grande sigue sin cogerle la medida al novillo, en parte por una más que mejorable colocación. La faena no cala y parte del público le recrimina precisamente eso, que en ningún momento ha estado en el sitio. "Se va sin torear", grita un aficionado. Arrimón final buscando un golpe de efecto que no llega. Pinchazo y estocada caída. Palmas con división al saludar.