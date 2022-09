La novillada de la Feria de Salamanca, EN DIRECTO | Oreja para un templado y entregado Mario Navas

Tercer novillo. Palique. Número 51. Negro. 477 kilos. Junio de 2019. Ovación de salida por su exquisita presentación. Mario Navas recibe a la verónica. Aunque no han sido unos lances del todo limpios, pero de momento, lo mejor de una aburrida tarde. Se desmonterán Roberto Blanco y Pablo García tras el tercio de banderillas. Exquisita brega de Gómez Escorial. Mario Navas brinda al público e inicia la faena con unos muletazos a media altura para no exigirle demasiado a un novillo que pierde las manos en el pase de pecho. Toreando muy despacio Mario Navas, mimando al de Antonio Palla y dosificando sus embestidas. Colocado, templado y con muy buen gusto. Mario Navas engancha y la banda comienza a tocar. Una pena que el novillo no tenga más fuerza. Menos claro Palique por el pitón izquierdo. Navas extrae naturales de uno en uno sin perder su excelente colocación. Vuelve a la derecha dejando muletazos muy templados que despiertan los olés de los tendidos. Entra a matar con todo y el novillo lo prende en unos segundos dramáticos. Deja media estocada que es suficiente. Navas se duele. Tiene la taleguilla rota pero en principio no parece que haya herida. OREJA CON PETICIÓN DE LA SEGUNDA.