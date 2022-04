Niño de la Capea: “Soy consciente de mis limitaciones pero daré mi mejor versión”

Pedro Gutiérrez Moya ‘El Niño de la Capea’ celebrará el 50º aniversario de la fecha de su alternativa el próximo 19 de junio en la plaza de toros de Guijuelo toreando una corrida de toros. Y lo hará con una terna familiar junto a su hijo Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ y su yerno Miguel Ángel Perera. “Son ellos los que tienen que hacer el esfuerzo, yo voy a disfrutar el que probablemente sea mi último día como matador de toros”, comentó el maestro salmantino que el 17 de septiembre cumplirá 70 años.

En el acto de presentación del cartel celebrado en el Casino de Salamanca estuvieron presentes autoridades como Gonzalo Santonja, nuevo consejero de Cultura de la Junta de Castilla y León, Julio Pérez Revuelta, director de comunicación de la Junta, el diputado Jesus María Ortiz, responsable de la Escuela Taurina de Salamanca, o el empresario José Ignacio Cascón.

El Niño de la Capea aseguró que “aún queda tiempo de preparación” pero que, aunque no tiene veinte años, está “más joven que cuando decidió matar esta corrida de toros en el mes de enero”. “Espero dar mi mejor versión, pero soy consciente de mis limitaciones, no estoy como hace 20 años. Aún me falta un puntito más que tengo que conseguir en este tiempo en el que torearé lo máximo posible para lograrlo”, afirmó el maestro.

Ese 19 de junio se lidiarán seis toros suyos, entre ellos tres hermanos del indultado por Cayetano el pasado mes de agosto en Guijuelo. “A ver si me toca uno de ellos y como me vea muy apurado con la espada también lo indulto”, bromeaba a la misma vez que añadía que este año lleva estoqueados una decena y que no ha dado ni un solo pinchazo.

A su lado en ese día tan especial estará su hijo Pedro Gutiérrez ‘El Capea’ quien aseguró que “es un privilegio torear con él y seguir poder conviviendo como toreros”, aunque está totalmente convencido que será el progenitor el que “les de un repaso aunque el triunfo llega desde cuando tomó la decisión”.

“Le han puesto dos toreros en casa y lo tenía que aprovechar, aunque estoy sufriendo mucho, porque no deja de ser mi suegro”, concluyó el matador de toros Miguel Ángel Perera.