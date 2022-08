¿Nadie se acuerda de Gijón?

Estos días se tenía que estar celebrando en El Bibio la feria de Gijón. El mismo ciclo en el que ahora hace un año se montó un absurdo cisco con aquellos toros de nombre Feminista y Nigeriano de Daniel Ruiz que sirvieron para poner al toreo contra las cuerdas con un patético e ignorante argumento.

Buscaron rasgos discriminatorios a quien la mente no le da más que para prohibir lo que a ellos no les gusta. El uso del poder político para satisfacer los gustos personales y no los de la población a la que gobierna. El Ayuntamiento de Gijón optó a partir de entonces por no renovar la concesión del coso a la empresa por considerar que no se pueden utilizar los toros para “desplegar una ideología contraria a los derechos humanos”.

Aquello fue la gota que colmó el vaso, que sirvió para levantar una desproporcionada polvareda que terminó con unos argumentos circenses que luego desencadenaron en la inseguridad en la estructura del recinto para tratar de tapar el ridículo con los nombres de marras.

El caso es que de aquella polémica con la alcaldesa del lugar Ana González terminó con los toros en una de las ferias con más ambiente en el norte. Un ciclo en crecimiento, amable, distendido y grato para el toreo. Uno de los pocos focos taurinos de la vertiente cantábrica que quedaban donde la prohibición gana terreno.

La polvareda ideológica formó también no poco revuelo entre los taurinos. Una ola de apoyos que tuvieron efecto gaseosa. Mucho ruido para terminar en nada. Todo el mundo, agrupaciones y colectivos, se afanaron en lanzar comunicados de apoyo y de denuncia tan absurdos como vanos que no tuvieron ningún efecto. Así lo denunciamos en aquel momento y el tiempo ha dado la razón.

Aquello fue flor de un día. Aquello no sirvió para nada. Fue otra demostración más de la desintegración del sector, de su falta de estructura, de la carencia de unión, la de la falta de un faro que les guíe y de la fuerza conjunta de todos para unirse y hacerse fuertes. De todos los estamentos de sector. Esta, como la de La Coruña, la de Vitoria, la de Cataluña... es una guerra de todos. Y todos se quedan con los brazos cruzados y sin buscar la acción.

Todo el toreo debía de estar unido para hacer fuerza común, para defenderse y para no volver a poner la otra mejilla ante una inacción que saca de quicio a cualquiera que sienta un mínimo amor y pasión por la tauromaquia. Toreros, apoderados, ganaderos, cuadrillas, mozos de espadas, apoderados y cualquier a de las actividades profesionales de las que viven miles de españoles gracias a las corridas de toros. Desde los que venden pienso para alimentar a los toros a los que venden pipas en los tendidos, unidos.

Y nadie. Ni los que organizan, ni los que venden toros ni los que se ponen delante se han vuelto a acordar de que hace un año en El Bibio amenazaban con la prohibición de los espectáculos taurinos para fulminar la Feria de Begoña, que este año ya no se ha celebrado.

Otra batalla perdida. Otro hueco más en la piel de toro, sin toros. Y nadie hace nada. Los comunicados quedaron en agua de borrajas. De los movimientos de la Fundación Toro de Lidia nunca más se supo. Y el toreo en general miró a otro lado cuando tenía que haber estado más unido que nunca. Cuando se tenía que haber reivindicado y hecho notar y, si venía el caso, intentar montar una portátil con toda una manifestación y las principales figuras unidas allí para mostrar que el toreo sigue vivo.

Pero no, a nadie parece importarle. Miran a otro lado a la espera de que vuelvan a cerrar otro coso y lanzar un comunicado o un tuit que sea flor de un día.