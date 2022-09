Morante por encima de todo. El resumen de la Feria 2022

Morante sobre todas las cosas. Dos faenas prodigiosa, mil y un registro y una plaza entregada a un torero que ha hecho suyo. El de La Puebla apareció como el gran reclamo de la cartelería, como único coleta que actuaba en dos ocasiones en la Feria y salió como el gran protagonista del serial, por segundo año consecutivo. No lo acaparó todo, pero casi. Porque ensombreció, o al menos dejó en segundo plano, los triunfos sin descanso y las muchas cosas buenas que tuvo la Feria. De principio a fin. Aunque nada ni nadie llegó a las cotas del cigarrero. Ni al portentoso saludo a la verónica al primero de Galache, ni la extraordinaria faena que cuajó al cuarto. Un toro misterioso que nadie había visto y al que Morante le encontró un fondo que nadie esperaba. Hipotecó su arte para desplegar todo un muestrario de técnica, de valor, de entrega, de confianza y de seguridad ante un Enfermito que terminó rendido a toda la capacidad del cigarrero. Una versión distinta. La de un torero que es mucho más que un artista. Supo a poco la oreja que paseó. Se le seguía resistiendo, una vez más una puerta grande que no había conseguido en su cuarto de siglo de alternativa y las diecisiete tardes que sumaba en esta plaza. Fue en la siguiente, cuarenta y ocho horas más tarde. Y una bronca monumental por medio con su primer toro de Cuvillo. Fue con un sobrero de la ganadería gaditana con el que ya unió todo. Todas aquellas virtudes que ofreció con el de Galache, aderezadas ahora por el arte, la improvisación, la magia, la originalidad en una faena que fue creciendo para desbordar un torrente de pasión en los tendidos. Y la estocada... la estocada de la Feria. No solo por la contundencia sino por la forma de ejecutar la suerte, en la que se recreó como nadie había hecho en toda la Feria.

¿Fue más Morante que Talavante?

Fue más Morante que Talavante, al que le faltó pasarse a un almibarado y rítmico Manzanilla más cerca, con más compromiso. Brilló en el toreo al natural, se desató en los remates de las series, con cambiados y pases del desprecio. La faena tuvo muchas virtudes pero le faltó la rotundidad de las grandes obras. ¿Y fue más que Roca Rey? Fue diferente, porque el peruano que fue el máximo responsable de llenar los tendidos y de colgar el ‘No hay billetes’ en La Glorieta once años después. Y asumió su responsabilidad de número uno para no dejarse escapar la tarde. Le echó carbón desde su primera aparición en el escenario con un explosivo inicio de rodillas en el tercio, pero el toro de Cuvillo se apagó demasiado pronto y no tuvo otra opción que arrimarse más que nadie. Por lo civil o por lo criminal se fue a hombros con sus compañeros. Con la tarde desatada ya en plena euforia, no falló. Con las dos rodillas en tierra en los medios se pasó a Perdicero por la espalda, protagonizó una faena muy larga e hizo que terminaran saltando chispas en el roce de los pitones con el bordado de su vestido de torear. Apenas tuvo enemigo, ni el otro ni este. Con o sin él, Roca no falla. Apretó los dientes y defendió su trono. Pero ni él ni Talavante pudieron con Morante, con su recuerdo. Con su toreo y con la conexión y complicidad con el público.

Aquella fue la tarde estelar