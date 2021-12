Morante, en el corazón de la intransigencia

El simple hecho de encerrarse, sentarse a hablar y ponerse cara a cara con los aficionados del 7 en Madrid fue un detalle de genialidad de Morante. Otro detalle más de quien se ha hecho el dueño del toreo. Una manera asombrosa, por insólita, por poco frecuente, por inusual, incluso repudiada por las propias figuras, de bajar al mundo de los mortales de los que tan alejados están. Y luego todo lo demás. Impecablemente vestido, con la elegancia que siempre desprendieron las figuras en los actos públicos. Y, por supuesto, la genialidad, la originalidad, la improvisación, el humor y la sensatez de todo lo que dijo y los argumentos sentidos y sentados a base de buenas razones. Todo lo que dijo tuvo su sentido. Y la forma en la que lo dijo también. Solo un desbarre. Conocida, y respetada, es su opinión contraria a las escuelas taurinas, pero el dardo directo lanzado a los profesores llamándolos toreros fracasados diciendo que, siendo incapaces de encauzar sus carreras, no son nadie para conducir las de otros, me pareció un exceso. Y un poco cruel. Por lo demás, chapeau... La charla de Morante con el 7 no dio opción ni a pestañear. Resultaba difícil levantar la vista de la pequeña pantalla en las más de dos horas del directo. La sobremesa tuvo que ser aún más jugosa si cabe. Quedó para los íntimos. Antes, cuántas verdades y cuántas sentencias, e incluso dijo tanto muchas veces sin decirlo. Y sin pronunciarlas todos intuimos nombres. “Estoy aquí para lo que me queráis preguntar”, soltó nada más sentarse en el mismo corazón de la intransigencia. Con esa frase el propio Morante se metió en las mismas entrañas del tendido 7, se abrió de par en par y protagonizó el que va a ser el evento del invierno del que se hablará hasta bien entrada la primavera. El toro de Madrid, el de los pueblos, la puya, Las Ventas, su trayectoria en esta plaza, las escuelas, los encastes, sus proyectos, los trajes, la suerte de varas, el toreo a la verónica, Joselito, el papel de la Fundación, el valor del torismo por encima del morantismo... Morante al descubierto bajó al terreno de los mortales para llevarse aún más popularidad y cercanía y le sirvió además para disparar su estela. De allí, del alma del tendido 7, tan necesario, salió revalorizada su imagen e incluso su cartel.