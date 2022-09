López Chaves abre la puerta grande y Morante la acaricia rebosando valentía

Cuarto toro. Enfermito, nº 21. Negro lucero girón bragado corrido coletero calcetero, de 517 kilos, nacido en enero de 2017. Aplausos de salida para el de Galache por su imponente presentación. Morante lo recibe en el seis y lo coloca con torería para que tome la puya. Muy leve el puyazo de Aurelio Cruz. Morante se va al seis para iniciar el trasteo. El de Galache embiste sin mucha codicia y con la cara arriba. No lo ve claro el de La Puebla. Aún así no tira la toalla y deja un par de series con la derecha de menos a más. Se ha enrabietado Morante y apuesta por Enfermito. Con la izquierda, deja algún natural de bella factura a pesar de que el toro termina con la cara arriba y deja medias embestidas. Pero Morante se pone el mono de trabajo, traga lo indecible, no pierde el sitio y deja pinceladas de su torería. Vuelve a la izquierda pero el de Galache ya no quiere pelea. Aún así, el cigarrero es mas tozudo, se juega la cornada y el público se lo reconoce. Muy meritoria su tarde en Salamanca. En otro registro al que nos tiene acostumbrados pero adaptándose a las conciciones de sus oponentes. Se ha ido a matar a chiqueros. Escucha un aviso. Estocada entera. | OREJA CON FUERTE PETICIÓN DE LA SEGUNDA